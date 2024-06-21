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Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати на службу та кому загрожує штраф

Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати на службу та кому загрожує штраф

Мобілізація жінок в Україні. Колаж / Фото: ТСН.ua

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон.

В Україні від 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише добровільно. Водночас жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік.

Все, що варто знати про мобілізацію жінок в Україні - розповідаємо далі.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Згідно з пунктом 11 статті I Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. 

Це представниці таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Водночас взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Воно потрібне для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває в резерві.

Виїзд жінок-медиків за кордон

Як пояснили у Державній прикордонній службі, виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих, хто стоїть на військовому обліку.

"Заборона на перетин кордону стосується тільки жінок-військових, а також держслужбовців", - мовиться в повідомленні.

Проходження ВЛК

Якщо військовозобов’язана не перебувала на військовому обліку, то для визначення її ступеня придатності до військової служби та, відповідно, вирішення питання про постановку її на військовий облік або виключення з нього, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.

Штраф 

Військовозобов'язані жінки повинні оновити свої дані в ТЦК до 16 липня. У разі невиконання обов'язку, їх оштрафують нарівні з чоловіками.

Проходження базової військової служби

Жінки, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу, можуть бути звільнені від служби у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати службу, якщо така жінка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки-добровольці

Мобілізація жінок в Україні проводиться виключно добровільно. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.

Однак жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Підстави відмовити такі:

  • наявність трьох дітей;
  • наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
  • наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
  • якщо жінка є матір'ю-одиначкою;
  • якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Також законопроєкт скасовує строкову службу і вводить базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти цю підготовку добровільно.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями.

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