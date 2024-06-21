Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати на службу та кому загрожує штраф

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон.

В Україні від 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише добровільно. Водночас жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік.

Все, що варто знати про мобілізацію жінок в Україні - розповідаємо далі.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Згідно з пунктом 11 статті I Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Це представниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

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медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Водночас взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Воно потрібне для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває в резерві.

Виїзд жінок-медиків за кордон

Як пояснили у Державній прикордонній службі, виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих, хто стоїть на військовому обліку.

"Заборона на перетин кордону стосується тільки жінок-військових, а також держслужбовців", - мовиться в повідомленні.

Проходження ВЛК

Якщо військовозобов’язана не перебувала на військовому обліку, то для визначення її ступеня придатності до військової служби та, відповідно, вирішення питання про постановку її на військовий облік або виключення з нього, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.

Штраф

Військовозобов'язані жінки повинні оновити свої дані в ТЦК до 16 липня. У разі невиконання обов'язку, їх оштрафують нарівні з чоловіками.

Проходження базової військової служби

Жінки, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу, можуть бути звільнені від служби у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати службу, якщо така жінка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки-добровольці

Мобілізація жінок в Україні проводиться виключно добровільно. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.

Однак жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Підстави відмовити такі:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір'ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Також законопроєкт скасовує строкову службу і вводить базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти цю підготовку добровільно.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями.

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