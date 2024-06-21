Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати на службу та кому загрожує штраф

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон.
В Україні від 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Жінок, як і раніше, можуть мобілізувати лише добровільно. Водночас жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік.
Все, що варто знати про мобілізацію жінок в Україні - розповідаємо далі.
Хто з жінок має стати на військовий облік
Згідно з пунктом 11 статті I Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю.
Це представниці таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Водночас взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Воно потрібне для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває в резерві.
Виїзд жінок-медиків за кордон
Як пояснили у Державній прикордонній службі, виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих, хто стоїть на військовому обліку.
"Заборона на перетин кордону стосується тільки жінок-військових, а також держслужбовців", - мовиться в повідомленні.
Проходження ВЛК
Якщо військовозобов’язана не перебувала на військовому обліку, то для визначення її ступеня придатності до військової служби та, відповідно, вирішення питання про постановку її на військовий облік або виключення з нього, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.
Штраф
Військовозобов'язані жінки повинні оновити свої дані в ТЦК до 16 липня. У разі невиконання обов'язку, їх оштрафують нарівні з чоловіками.
Проходження базової військової служби
Жінки, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу, можуть бути звільнені від служби у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати службу, якщо така жінка має дитину (дітей) віком до 18 років.
Жінки-добровольці
Мобілізація жінок в Україні проводиться виключно добровільно. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.
Однак жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Підстави відмовити такі:
- наявність трьох дітей;
- наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
- наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
- якщо жінка є матір'ю-одиначкою;
- якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.
Також законопроєкт скасовує строкову службу і вводить базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти цю підготовку добровільно.
Нагадаємо, у ЗСУ зробили гучну заяву щодо мобілізації жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями.
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