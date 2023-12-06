Мобілізація жінок в Україні: як Росія намагається розхитати українське суспільство, маніпулюючи призовом у ЗСУ

Від 1 жовтня 2023 року українські жінки-медикині та жінки-фармацевти мають стати на військовий облік. Такий наказ видало Міністерство оборони України. Однак це передбачено було Законом України “Про військовий обов’язок та військову службу” від 1992 року. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я України, більшість жінок-медиків і жінок-фармацевтів вже перебуває на військовому обліку, але через недосконалу роботу норми не всі свого часу зареєструвались у військкоматах.

Ця звичайна актуалізація законодавства в Україні викликала у Росії фурор. Кремлівські пропагандисти розповідають про фейкову рекламу, яку нібито запустили в Україні для того, аби жінки ставали на військовий облік. Вони створюють відеопостановки, у яких нібито жінка-медик зі Львівської області телефонує, аби винайняти квартиру у Маріуполі, бо тікає від мобілізації. Пропагандисти також використовують свій улюблений прийом виривання із контексту та перекручують уривок з інтерв’ю військової, яка добровільно вступила до лав ЗСУ. Тим самим, вони прагнуть показати, агресивну і всеохопну кампанію в Україні до мобілізації.

У новому сюжеті проекту “Бувай, фейк” разом із Мирославою Марковою, старшею аналітикинею проєкту VoxCheck, ми з'ясували, чому росіян так хвилює мобілізація жінок в Україні і як вони маніпулюють темою і які небезпеки це для нас приховує.

“Всі ці повідомлення спрямовані на те, щоб, власне, по-перше, як і завжди, російська дезінформація в умовах воєнного стану намагається таргетувати, коли й так є величезне напруження у суспільстві, спричинене об'єктивною небезпекою, об'єктивними загрозами для життя, безпеки, здоров’я людей, і викликати ще додаткове напруження, сильніший страх, переживання. Тепер через те, що нібито насильницько, як це намагаються показати дезінформатори, будуть мобілізувати жінок”, - пояснює Мирослава Маркова.

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Однак провокація на емоції страху, паніки та небезпеки — не єдина мета росіян. Своїми вкидами вони намагаються викликати у нас зневіру через ситуацію на фронті, протестні настрої проти керівництва держави, спровокувати масовий виїзд людей за кордон. Щоб досягнути своєї мети та завдати максимального удару дезінформацією, кремлівські пропагандисти не цураються використовувати різні способи.

Перший приклад — це нібито закриття лікарні в Херсоні, тому що весь персонал відправили до ТЦК. У Москві вигадали, що в обласному центрі, який постійно обстрілюють росіяни, начебто немає державних служб охорони здоров'я. Цю фантазію підкріплюють словами “підписника з Херсона”, який повідомив, що деякі лікарні в місті поступово почали закриватися. У допис додали оголошення, які розмістили на лікарнях імені О.С. Лучанського та імені Є.Є. Карабелеша. У цих обявах повідомлялось, що всі медпрацівники пішли ставати на облік в ТЦК.

“Це було досить просто перевірити. По-перше, в управлінні охорони здоров'я Херсонської міської ради заперечили, що такі повідомлення де-небудь вивішували, що ці оголошення з'являлися. По-друге, якщо ви спробуєте телефонувати у кожну окрему лікарню, як це спробували робити ми, нам підтвердили, що все ще лікарі наявні, всі працюють, а адміністрація лікарень такі оголошення не вивішувала. Але що намагалися створити? Залякати цивільних, що їм тепер навіть немає до кого звернутись по медичну допомогу. Тим паче ми розуміємо, що Херсон - недавно деокуповане місто, де і так дуже складна ситуація і з кадрами, і з забезпечення, але, наприклад, залучають лікарів з інших областей та регіонів. Немає такого, що всі покинули робочі місця і пішли ставати на військовий облік”, - зазначає Маркова.

Інший приклад — нібито через взяття на військовий облік жінкам-медикам закриють виїзд за кордон.

“Насправді постановка на військовий облік ніяк не вливає на те, що жінки не можуть перетинати кордон. Такі самі правила, які були, діють. Але без конкретного посилання на джерело, через канали, які в принципі читає багато українців намагалися вкидати ці меседжі. Це працює краще в Україні, ніж якісь відверті російські відеопостановки”, - зазначає старша аналітикиня проєкту VoxCheck.

Згодом росіяни заперечили свої ж тези іншим власним фейком. Вони розповіли, що тільки за перші тижні жовтня 25 тисяч медикинь виїхали з України. У цій інформації росіяни посилалися на Державну службу статистики України.

“По-перше, Державна служба статистики, починаючи із січня 2022 року не публікує ці дані через воєнний стан. По-друге, навіть коли вони публікувалися, показники міграції мали інший вигляд. Це була кількість прибулих та вибулих і також коефіцієнти. Це не були повідомлення розділені за, наприклад, професією. Так само інформація публікувалася щомісячно або щорічно, а не щотижнево для того, щоб ми могли порахувати, скільки виїхало жінок прям за два тижні й прив'язати це нібито до процесу мобілізації жінок-медиків”, - констатує Маркова.

Підсумок: Як бачимо, Росія не гребує жодною можливістю поширити власну пропаганду та використовує всі можливі способи, щоб дестабілізувати українське суспільство. Для того, щоб їй це не вдалося, важливо дотримуватися правил медіаграмотності.

“Найперше, найпростіше, що ви можете робити, не докладаючи жодних зусиль, — це не поширювати далі інформацію, яка не має достатньо підтверджень. Якщо ви бачите якісь повідомлення, часто емоційні, але там не вказане конкретне джерело і ви не знаєте самі, як перевірити, то краще щонайменше не поширюйте далі у соцмережах, тому що контент має здатність ставати віральним — чим більше користувачів бачить, тим більше поширює. Чим більше ви бачите згадок тієї самої новини, навіть якщо вигаданої, то вам здається, що вона правдива, тому що ефект повторення працює”, - додає Мирослава Маркова.

Крім того, уважно перевіряйте фото документів чи оголошень, які вам трапляються. Вони часто містять абсурдні помилки — неправильні назви установ, некоректні адреси, помилки при перекладі з російської. Також будьте обережні зі своїми емоціями. Український інформпростір у час війни — це концентрація горя, яке важко переносити будь-якій психіці. Росія жорстоко використовує нашу емоційність у відповідь на свої злочини, аби змусити нас припинити мислити критично.

Коли нам боляче, ми не завжди перевіряємо повідомлення. Тож зважайте на це та пильнуйте свою інформаційну гігієну!

Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 медіа та Smart Angel у співпраці з експертними організаціями.