Мобілізація жінок в Україні: які документи потрібні для взяття на військовий облік

Список необхідних документів загалом нічим не відрізняється від тих, які мають принести чоловіки.

Про це Hromadske розповів начальник Дарницького ТЦК у Києві, полковник Руслан Тригуб.

"Жінки стають на військовий облік не лише з першого жовтня. До цього перебували на військовому обліку ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож у нас були непоодинокі випадки, коли призивали жінок", - розповів очільник ТЦК.

Він додав, що перелік документів для взяття на облік жінок майже такий, як і для чоловіків.

"Вони не дуже відрізняються від документів, що їх мають принести чоловіки: паспорт, ідентифікаційний код, фотокартки 3х4, диплом про освіту — для того, щоб зрозуміти, за якою спеціальністю цю жінку поставити на військовий облік. Жінка так само проходить медичну комісію, тільки додається жіночий лікар. Потрібно принести довідку й від цього лікаря. Усі медичні огляди, аналізи, флюорографію та кардіограму ви робите за місцем проживання. Якщо у вас є вади здоров'я, ви надаєте свої медичні документи — медичну книжку або виписки з історії хвороби", - розповів руслан Тригуб.

Нагадаємо, у російських колоніях масово вербують кримінальників на війну в Україні обіцянками свободи і грошей. В'язнів рекрутує так звана приватна військова компанія "Вагнера", керована близьким до Путіна мільярдером, засновником російської фабрики інтернет-тролів Євгеном Пригожиним.

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