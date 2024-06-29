Мобілізація жінок від 1 липня: кого з військовозобов'язаних можуть оштрафувати

В Україні триває мобілізація, а тому всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Хоч мобілізація українок від 1 липня залишається добровільною, але їх будуть штрафувати через неоновлення даних.

Хто з жінок є військовозобов'язаним і який може бути штраф, повідомляє УНІАН.

Жінок певних спеціальностей можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Сума штрафу від 17 до 25,5 тис. грн.

Жінки-медики зобов'язані стати на облік. Інші - за своїм бажанням. Військовозобов'язаними є жінки таких спеціальностей

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;фізіології та епідеміологія.

Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Як повідомлялося, тепер повістки поштою надсилатимуть за новими правилами. Так, повістка "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою.

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