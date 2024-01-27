Мобілізація жінок: заступник голови профільного комітету Ради пояснив зміни до закону

У чинному законі про мобілізацію йдеться про чоловіків віком 27-60 років, а не громадян України загалом. Зниження мобілізаційного віку у новому законопроєкті теж поширюватиметься саме на військовозобов’язаних чоловіків.

На цьому наголосив заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на виконання вимог майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо чоловіків, аби закрити потреби Генерального штабу ЗСУ.

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"Позиція президента, позиція нашого комітету і думаю, що у принципі, позиція більшості парламентарів полягає у тому, що не потрібно додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є у нас на сьогодні достатньо мобілізаційного ресурсу саме серед чоловіків у віці 27-60 років або можливо, як пропонується у цьому законопроекті, зниження мобілізаційного віку до 25 років", - сказав Чернєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції у 19 грудня 2023 року заявив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

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