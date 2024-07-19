Мобілізація зі стріляниною та епілепсією: в Одесі – чергові скандали з ТЦК

В одному з терцентрів міста опинився чоловік з епілепсією, якому стало зле. Пізніше його непритомного забрали медики. А на одеському "Привозі" люди перекрили дорогу поліції. Там сталася стрілянина через ймовірного ухилянта.

Усі деталі "лагідної" мобілізації по-одеськи читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Знепритомнів у ТЦК

Мережею шириться відео скандалу з території одного з Одеських ТЦК та СП, де чоловіку стало зле та він знепритомнів. Авторка відео наголосила, що військові забрали її родича, попри важкий діагноз. Про це повідомляють користувачі соцмереж. На відео видно, що одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано – він сидить на лавці, а військові намагаються привести його до притомності. Водночас авторка стверджує, що одесит – її родич, а до ТЦК та СП забрали його з дому.

Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у паркані, пригрозивши поліцією. До входу до ТЦК та СП пізніше підійшла ще одна одеситка – ймовірно, мати одного з призовників, якого щойно привели в установу.

Також на відео чути розмову двох жінок, ймовірно родичів яких забрали до ТЦК та СП. Виявилось, що один з них – хильнув зайвого та чомусь опинився на вулиці під час комендантської години. Інша жінка розповідає, що його родича забрали з дому. Ба більше, він сам відчинив двері.

Зрештою, чоловіку у якого ймовірно стався приступ епілепсії стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги та непритомного чоловіка забрали медики.

Стрілянина на "Привозі" в Одесі

Також в мережі шириться низка відео з одеського "Привозу", де відбулася стрілянина. Попередньо відомо, що вистрілив можливий ухилянт, затримати якого приїхав наряд поліції. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Попередньо відомо, що зранку, 19 липня, на центральному одеському ринку "Привоз" правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно ухилявся від мобілізації та перебував у розшуку. Натомість місцеві перекрили дорогу поліцейській автівці та заважали їм проїхати. В спробах відбитися від поліцейських затриманий почав стріляти в повітря у той час, як поряд було близько сотні місцевих жителів. Так про інцидент писали місцеві новинні пабліки.

Однак пізніше, поліцейські прокоментували стрілянину на "Привозі". Виявляється попереджувальний постріл здійснив патрульний, якому внаслідок штовханини порвали одежу.

А водій, якого зупинили патрульні, мав ознаки наркотичного спʼяніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив. Втім, перехожі допомагали йому втікти.

"Сьогодні в Одесі біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. У керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся. Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагались допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб – балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діяв відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію". Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох осіб доставили до відділення поліції. Наразі ведеться службова перевірка та надається правова оцінка діям учасників події".

Мобілізаційний паркур

Нагадаю, що нещодавно у Чернівцях чоловік зламав ногу після того, як вистрибнув у вікно мобілізаційного центру, де він мав проходити медогляд. Згодом йому вручили повістку до військкомату. Про це написала Анна Поклитар, яка назвалася адвокаткою постраждалого. За її словами, чоловіка затримали й відправили проходити військово-лікарську комісію. Коли адвокатка з дружиною свого клієнта прийшла під будівлю ВЛК, їх туди не пустили. Після цього, як каже Поклитар, чоловік "із відчаю" " rel="follow">вистрибнув із першого поверху будівлі.

Адвокатка стверджує, що коли приїхала швидка допомога, працівники ВЛК та ТЦК не дозволяли медикам шпиталізувати чоловіка. Дістатися до лікарні він зміг начебто тільки через декілька годин після того, як вистрибнув із вікна.

Жінка каже, що у діях працівників поліції є "два епізоди незаконного затримання і позбавлення волі, перевищення службових повноважень, ненадання особі медичної допомоги, катування особи, яку незаконно удруге затримували у публічному місці (волочили людину до авто зі зламаною ногою)". Потім чоловікові вручили повістку і зобов’язали з’явитися у ТЦК для уточнення даних.

В оперативному командуванні "Захід" пояснили, що чоловіка затримали, бо він не мав із собою військово-облікових документів. Правоохоронці відправили його до обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Там з’ясували, що він не з’являвся у військкомат та ухилявся від служби. В оперативному командуванні також кажуть, що чоловік вистрибнув із вікна, щоб продовжити ухилятися від обов’язку, "умисно себе травмувавши". Неправомірних дій щодо нього працівники ТЦК не вчиняли, запевняють військові.

Нагадаємо, в Одесі на Привозі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, правоохоронці затримали ухилянта. Очевидці повідомляють, що чоловік намагався вирватися й вистрелив у повітря.

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