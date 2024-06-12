Мобілізація засуджених жінок: у Мін'юсті зробили заяву

Міністр наголосив, що мобілізація засуджених чоловіків — це вимушений крок.
Головна причина, чому у Мін'юсті не ухвалювали рішення щодо засуджених жінок, полягає в тому, що мобілізовані засуджені мають служити в спеціальних підрозділах, а чоловіків та жінок за правилами не змішують.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю YouTube-каналу "Це Ніхто Не Буде Дивитись".
Міністр наголосив, що мобілізація засуджених чоловіків — це вимушений крок, "зроблений не від хорошого життя".
"Не тому що тут (у в'язниці — ред.) кращі воїни, ніж на волі, а тому що людей, які на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, людей, які виходять звідси, їхня ризикованість більше. Другий аспект — за законом такі воїни мають служити в спеціальних підрозділах, де будуть ув'язнені. Ув'язнених чоловіків та ув'язнених жінок ми, за нашими правилами, не змішуємо. Теж збільшення ризиків. Чи погодяться Збройні сили формувати змішані підрозділи з ув'язнених, де будуть і жінки, і чоловіки, чи буде у них на це попит, я не знаю. Рішення за ЗСУ", — пояснив він.
Нагадаємо, український військовий відповів, чи можуть мобілізовані засуджені покращити результати ЗСУ на полі бою.
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