Мобілізація жінок: що кажуть у профільному комітеті Верховної Ради

Нардеп Роман Костенко запевнив, що в Україні немає потреби в залученні жінок на фронт.

Попри гучну інформаційну хвилю у Мережі, наразі ніхто не збирається мобілізовувати до війська українських жінок.

Про це заявив нардеп, полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Наше суспільство, коли чує “армія”, “облік”, “жінки”, одразу уявляє жінок, які йдуть в атаку з автоматами", – зауважив нардеп.

За його словами, Міноборони пропонувало тільки закріпити обовʼязкову постановку жінок на військовий облік. Це не означає, що жінки мають бути мобілізовані і йти на фронт.

"Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що на облік мають ставати тільки жінки з медичною освітою, всі інші – за власним бажанням. Все, питання закрите. Якщо жінка хоче, вона йде у військкомат і мобілізовується. Їй ніхто не забороняє служити. У нас зараз багато жінок служать, виконують обов'язок перед державою, але за власним бажанням. Змушувати їх ніхто не збирається", – запевнив Костенко.

Він нагадав, що президент Зеленський на пресконференції сказав, що не підпише закон мобілізацію жінок.

"90% нашого комітету також проти повернення до цього питання. Ми це вже проходили два роки тому. Пам’ятаєте, яка була реакція? Навіщо знову це робити? Я думаю, що це питання зніметься під час напрацювання комплексного плану проведення мобілізації в Україні, і більше ми до нього повертатися не будемо", – підсумував депутат.

Раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. За її словами, українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

Ця заява викликала бурхливу реакцію у Мережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський про мобілізацію по-новому: Жінок не підпишу! 25-річних чоловіків - так!

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