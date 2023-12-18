Мобілізація жінок: як відреагували у Мережі українці на заклик Безуглої  

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву про мобілізацію в Україні. Про це відомо з її публікації в соцмережах від 16 грудня. На її переконання, мобілізація в Україні має торкнутися і жінок.

"А гребти всіх підряд чоловіків, хворих, майже літнього віку в ТЦК СП — позитив? А вбивати штурмом посадок для галочки — позитив? А відмовлятися від будь-яких варіантів демобілізації та ротацій — позитив?" — написала Безугла.

Однак аудиторія Безуглої не підтримала таких нововведень. Під постом на її сторінці у соціальній мережі українці негативно відреагували на слова нардепки.

У коментарях парламентарці запропонували добровільно мобілізуватись разом. У відповідь вона пояснила, що потрібна в тилу.

"Хто буде здійснювати нагляд і писати закони? Допоможете? Спробуйте повоювати хоч із одним пихатим генералом за зміну якогось правила. Подивилася б на Вас", — відповіла нардепка.

Крім того, у коментарях нардепці згадали і минулі її скандали.

"Буду банити усіх, хто перепощує ахінею Безуглої і її фото", - написав у Facebook український продюсер Ігор Кондратюк.

"Головним спікером по новому закону про мобілізацію стала Безугла. Більш безглуздого рішення від правлячої партії складно придумати. Це шлях до дискредитації мобілізації як такої. Мабуть, це настільки токсична роль, що всі інші у владі просто відмовились робити це. Але наслідки від цього будемо вигрібати ми з вами разом", - написав користувач Филипп Духлий.

Військовослужбовиця Аліна Михайлова, вона має пряме відношення до Збройних Сил України, адже з загиблим нареченим, Героєм України Дмитром Коцюбайлом була частиною першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі". Також Аліна є керівницею медичної служби "УЛЬФ".

"У нас є військовозобов’язані жінки, це насамперед медичний персонал і його на фронті не вистачає. Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Але чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння і не вміння, вчаться і заміняють або не заміняють частину тих же чоловіків", — зазначила Михайлова.

Варто зауважити, що політикиня не відповіла на жоден коментар та більше не пояснювала цю ситуацію.

Деякі користувачі навіть іронізували.

Раніше Безугла потрапила в скандал через гучну заяву про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона звинуватила воєначальника у відсутності планів на наступний рік.

На думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Безугла дискредитує командування, але на її заяви не лунає критика з боку парламентаріїв, волонтерів і громадських діячів.

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