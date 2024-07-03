"Мобілізаційна валізка": що потрібно зробити мобілізованому наперед і які речі взяти

Хоч мобілізованих забезпечують усіма необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися та самостійно взяти деякі речі, які знадобляться під час навчань та на фронті.

Український фотограф та захисник Олександр Заклецький поділився порадами щодо "мобілізаційного валізки" – речей, які стануть у нагоді після мобілізації.

Поради тим, кого ще не мобілізували

"Служити будуть всі. Настав час це прийняти. Може не ви конкретно, але ваш друг, син, брат. Тому, думаю, цей допис стосується всіх хто очікує мобілізації", – зазначив Заклецький.

Військовий радить чоловікам ще до мобілізації провести медичний чекап, оновити щеплення (особливо від гепатиту) та мати при собі найсвіжіші результати аналізів, рентгенівські знімки та висновки лікарів щодо стану здоров'я.

"ВЛК часто працюють в "турборежимі", тому вам необхідно мати з собою максимум документів про ваші болячки", – пояснив Заклецький.

Поради у разі мобілізації

Що потрібно зробити:

Складіть список важливих речей які треба зробити в разі вашої мобілізації (наприклад залиште довіреній особі паролі від аккаунтів та пінкоди від карток).

Зробіть дублікат ключів та передайте довіреним особам.

Підготуйте речі, що можуть вам стати в нагоді в армії з моменту потрапляння в навчальний центр.

"Це не означає, що вам треба їх перти на собі в день мобілізації, але вони мають лежати на поготові, щоб в разі необхідності їх можна було швидко відправити", – зазначає військовий.

Перелік необхідних речей:

1. Пластикова папка, десяток файликів, чорні кулькові ручки (штук 5 мінімум), десяток (карще більше) аркушів паперу, синій маркер, блокнот.

"Вам треба буде зберігати ваші документи. По можливості наполягайте на письмових розписках, витягах з наказів, копій різних форм та інших офіційних документів. Обов'язково перезнімайте всі документи які вас стосуються і проходять повз вас на смартфон та зберігайте на гугл-диску, є можливість зробити копію – робіть. Всі речі видані чи особисті обов'язково підписуйте маркером", – радить Заклецький.

2. Якісний подовжувач на 5 розеток та якісний тройник.

3. Зарядка Quick Charge на 2-3 USB та кабелі.

4. Павербанк на 20000 mAh. Краще мати не один, а два-три, на випадок довгих відключок.

5. Вологі серветки – багато. Вони – основа гігієни в польових умовах.

6. Щіпчики-кусачки для нігтів та заусенців.

7. Обкладинка на військовий квиток, щоб зберігати його в пристойному вигляді. В ідеалі ще й покласти в кульочок з зіп-локом.

8. Ніж з кліпсою кишеньковий, +кишенькова точилка. Вам весь час треба буде щось різати, розпаковувати, нарізати, стругати, тощо.

9. Горнятко на 0,7-1 літр, електрокип'ятильник, ложка, виделка. Залог вашої автономності та шанс попити чай-каву коли вам заманеться, а не коли в їдальні даватимуть.

10. Мультітул з пасатіжами.

11. Таблетки від проноса.

12. Фервекс або інше протизастудне.

13. Дитяча присипка від запрілостей.

"Це дуже серйозно. Від запрілостей починають потерпати дуже швидко і це дуже неприємно", – застеріг військовий.

14. Ліхтарки налобні 2 штуки.

15. Запасний змінний одяг – труси, шкарпетки, спортивки, кросівки. Щоб було у що перевдягнутися і випрати форму.

16. Гумові капці (краще з закритим носом типу "сабо" або "крокси")

17. Наплічник на 20-30 літрів щоб ходити на "Нову Пошту", на закупи тощо.

18. "Дезік від комарів" та москитна сітка. Зараз дуже актуальне.

19. Газовий пальник з "Тюльпанчиком" та газовий балон для нього.

20. Старі бавовняні ганчірки, стара зубна щітка, ватні палички – вам доведеться постійно чистити зброю. І таких елементарних речей зазвичай під рукою нема, що сильно ускладнює задачу. Краще приготуватися заздалегідь. В ідеалі ще купити балістол.

21. Плоскогубці з ізольованими ручками (вони ж утконоси) та електровідкрутки з ізольованими ручками, відкрутка-пробник на фазу. Вся електрика на фронті весь час ламається і треба лагодити контакти. Якщо у вас буде такий інструмент, це сильно полегшить життя вам та оточуючим.

22. Відкрутка з набором біт. Якщо у вас буде така штука ви одразу отримаєте звання "людина з золотими руками". До них військовий радить ще покласти хоча б десяток різнокаліберних чорних саморізів.

23. Синя ізолента (в ідеалі ще й сантехнічний скотч Duct Tape) та мотузка для сушіння білизни.

24. Суперклей.

25. Рукавички будівельні – адже тактичні рукавички дорогі, і не завжди треба саме їх "вбивати". Будівельні рукавиці станутьв нагоді.

26. Чай в пакетиках, кава в стіках, супи швидкого приготування, цукор, сіль.

27. Набір для шиття та набір булавок.

28. Зубна паста, зубна щітка, гребінець, бритва.

29. Рушник з мікрофібри максимально великого розміру.

30. Персональна не тактична аптечка під ваші потреби.

Раніше у ТЦК опублікували список необхідних речей для мобілізованих.

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