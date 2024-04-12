Мобілізаційний закон: нардепка пояснила, чому вилучили пункти про демобілізацію

Цей процес ротації має бути унормовано в окремому документі.

Із закону про мобілізацію вилучили пункти, які стосуються демобілізації військовослужбовців після 36 місяців. Якби норму ухвалили, на фронті були б гарантовані прориви.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Причина неприємна, але реалістична. Ніхто під час війни армію розпустити не може", – констатувала вона.

Усе залежить від загальної ситуації на полі бою

За словами Кравчук, у разі прийняття великі хвилі демобілізації могли розпочатися в березні – квітні наступного 2025 року. І йдеться про дуже велику кількість особового складу. Наразі Верховна Рада працює над законопроєктом про ротації, щоб бійці мали можливість відпочивати й робили це планово.

"Завдання щодо збільшення рекрутингу чи мобілізації потрібно, щоб бійці, які довго на фронті, могли повернутися в тил, в якийсь інший регіон для відпочинку або якихось навчань. Але головне, щоб вони могли відпочивати, а не постійно бути на фронті. Це вже почалося, але ми також вирішили, що цей процес ротації має бути унормовано в окремому законопроєкті", – зауважила Євгенія Кравчук.

Вона наголошує: депутати з часом повернуться до питання демобілізації, але це залежить від загальної ситуації на полі бою. Як відомо, в Росії зараз черговий призов, тож ворог буде значно нарощувати свої людські ресурси й намагатимуться штурмувати.

"Наше військове командування має розуміти, що матиме достатню кількість бійців, щоб стримати ці штурми", – наголосила Євгенія Кравчук.

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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