Коли Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук відповів

Новий мобілізаційний законопроєкт може бути винесений на голосування у Верховній Раді вже на найближчому засіданні.

Законопроєкт про мобілізацію вже пройшов обговорення у відповідному комітеті парламенту, вже готується порівняльна таблиця до другого читання.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Наскільки я проінформований, цей законопроєкт вже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради. Зараз готується порівняльна таблиця до другого читання. І я дуже сподіваюся, що на найближче засідання Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - повідомив він.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі. Однак до голосування у другому читанні документ наразі не готовий. Коли буде остаточно ухвалено закон про мобілізацію та в якому вигляді, в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

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