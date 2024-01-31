Мобілізаційний законопроєкт: у Раді розповіли, що "не почули" в Міноборони

За словами нардепа, в Міноборони врахували зауваження щодо недоцільності мобілізації людей з 3-ю групою інвалідності, але є проблеми з електронним кабінетом призовника.

У новому законопроєкті мобілізацію Кабмін лише частково взяв до уваги пропозиції профільного комітету ВР, тому його потрібно буде доопрацювати.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"На думку нашого комітету ми висловили свої пропозиції, що потрібно змінити в цьому законопроєкті. Щось почули, щось не дочули, мабуть, в Міністерстві оборони. Але я думаю, що з цим вже можна працювати і допрацьовувати до другого читання", – сказав нардеп.

Він зазначив, що в Міноборони почули парламент щодо недоцільності мобілізації людей з 3-ю групою інвалідності, але вказав на проблему зі створенням електронного кабінету військовозобов'язаного.

"Тут також питання чисто технологічне: якщо у людини немає можливості використовувати електронні пристрої, яким чином вона буде отримувати (електронну повістку. – Ред.). Залишається питання щодо відповідальності людей, які не отримали чи отримали і не прийшли за повісткою.

Тому що ми все ж таки наполягали, щоб це не порушувало прав людини щодо того, щоб вони мали право розпоряджатися своєю власністю. І там, де про власність, про нерухомість – якраз прибрали, але залишили, наприклад, все одно блокування доступу до своїх рахунків. Тобто також є питання", – зазначив Чернєв.

Нардеп додав, що на засідання Комітету запросять представників Міністерства оборони, щоб вони пояснили свою позицію, чому саме такі норми залишилися.

Раніше ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР.

Зокрема, передбачається, що якщо ухилянт не з'являється до ТЦК, до суд накладає арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію громадян планують зобов'язати реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного. Повістки можуть приходити й у електронний кабінет призовника.

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