“Мобілізацію можна розглядати безкінечно”: Безугла пропонує оновити комітет нацбезпеки

Вона запропонувала рішення проблеми безрезультатного розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Народна депутатка Марʼяна Безугла втомилася від безрезультатної роботи Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки над законопроєктом про мобілізацію, тож вона пропонує його перезапускати.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Знаєте, що я оце подумала? Мобілізацію в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки можна розглядати майже безкінечно! Ну, до завершення повноважень поточної Верховної Ради України”, — написала нардепка.

Далі вона описала все це детальніше.

Скриньок допису Безуглої

“Якщо серйозно, то у разі збереження і розвитку зазначених тенденцій, вважаю, Комітет треба перезапускати: влаштувати конкурс на голову та членів комітету. Серед 400 народних депутатів можна знайти 20 небайдужих для інтенсивної 24/7 роботи в основному Комітеті у війну”, — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Марʼяна Безугла знову обурилась роботою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію.

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