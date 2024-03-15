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“Мобілізацію можна розглядати безкінечно”: Безугла пропонує оновити комітет нацбезпеки

“Мобілізацію можна розглядати безкінечно”: Безугла пропонує оновити комітет нацбезпеки

Марʼяна Безугла зробила гучну заяву про комітет Ради.

Вона запропонувала рішення проблеми безрезультатного розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Народна депутатка Марʼяна Безугла втомилася від безрезультатної роботи Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки над законопроєктом про мобілізацію, тож вона пропонує його перезапускати. 

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook. 

“Знаєте, що я оце подумала? Мобілізацію в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки можна розглядати майже безкінечно! Ну, до завершення повноважень поточної Верховної Ради України”, — написала нардепка. 

Далі вона описала все це детальніше. 

Скриньок допису Безуглої / ©
Скриньок допису Безуглої

“Якщо серйозно, то у разі збереження і розвитку зазначених тенденцій, вважаю, Комітет треба перезапускати: влаштувати конкурс на голову та членів комітету. Серед 400 народних депутатів можна знайти 20 небайдужих для інтенсивної 24/7 роботи в основному Комітеті у війну”, — підсумувала Безугла. 

Нагадаємо, раніше народна депутатка Марʼяна Безугла знову обурилась роботою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію.

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