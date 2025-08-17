ВЛК в Україні 2025 / © ТСН.ua

Під час мобілізації в Україні права військовозобов’язаних є надзвичайно актуальним питанням. Згідно з чинним законодавством, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим етапом для визначення придатності до служби. Проте існують чіткі правила, коли направлення на ВЛК є законним, а коли протизаконним.

Про це розповіла юристка Дар’я Тарасенко.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають, і для багатьох важливо розуміти свої права. За словами Дар’ї Тарасенко, не всі військовозобов’язані можуть бути примусово направлені на ВЛК.

Коли відправляти на ВЛК не можна

«Притягнення до відповідальності за непроходження ВЛК особами, яких не мали права направляти на ВЛК, ― незаконне. Відмова в прийнятті документів на відстрочку без проходження ВЛК ― незаконне», ― пояснює вона.

Тож, протизаконним є:

притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК, якщо особа не підлягала такому направленню;

відмова в прийомі документів на відстрочку без проходження ВЛК.

Кого викликають на ВЛК

Законодавство (закон Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію ., постанова КМУ 1487) чітко регулює, хто і в яких випадках має проходити ВЛК. Загалом, обов’язок оновлювати дані про стан здоров’я лежить на кожному військовозобов’язаному. У мирний час це потрібно робити раз на п’ять років, а під час воєнного стану — раз на рік.

Проте, є певні категорії громадян, для яких діють особливі правила. Зокрема, на ВЛК направляються:

Якщо строк дії відстрочки не сплив:

якщо особа сама виявила бажання пройти медогляд;

особу було визнано обмежено придатною і вона не проходила медогляд за новою процедурою;

Якщо відстрочка не діє, але вже подано заяву на відстрочку і заява не розглянута:

обмежено придатні, що не є особами з інвалідністю;

ті, хто були визнані тимчасово непридатними на обмежений строк і цей строк сплив (за умовою, що вони не є особою з інвалідністю)

Всі інші, хто не є особою з інвалідністю та при цьому:

не проходили медичний огляд ніколи;

проходили медичний огляд більше року тому;

проходили медичний огляд менше року тому, але мають скарги на здоров’я.

Кого не можна примусово відправляти на ВЛК

З метою запобігання зловживанням, закон встановлює категорії осіб, яких не можуть примусово направляти на ВЛК. У таких громадян є право проходити медогляд лише за власним бажанням:

особи з інвалідністю;

ті, хто проходив медогляд менше року тому і не має скарг на здоров’я;

військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку, і при цьому не були визнані обмежено придатними за новою процедурою;

ті, хто подав заяву на відстрочку, але не був обмежено придатним і не проходив ВЛК за новою процедурою.

Терміни проходження ВЛК

За законом, загальний термін проходження ВЛК не має перевищувати 4 днів. У разі потреби додаткових обстежень (аналізи, апаратні дослідження), термін може бути продовжено, але не більше ніж до 14 днів.

Знання цих правил допоможе військовозобов’язаним ефективно відстоювати свої права та уникнути незаконних вимог. Важливо завжди мати актуальну інформацію та, за потреби, звертатися за консультацією до юристів.

Нагадаємо, в Україні відбулися зміни військового обліку. Визначено групу жінок, яким необхідно обов’язково з’явитися до ТЦК. Зокрема, випускниці медичних і фармацевтичних навчальних закладів мають у визначений термін стати на військовий облік.