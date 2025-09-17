Мобілізація 2025: кого оголосять у розшук та як уникнути проблем з ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН

В умовах мобілізації в Україні частина військовозобов’язаних громадян може бути оголошена у розшук. Експерти розповіли, що означає цей статус, чому він з’являється і як діяти в такій ситуації, аби уникнути адміністративної відповідальності та інших проблем.

Про це пишуть юристи компанії INSEININ.

За що ТЦК звертаються до поліції

Юридичною підставою для звернення ТЦК до поліції з проханням про розшук є порушення військовозобов’язаним правил обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Найчастіше, за словами експертів, у розшук оголошують тих, хто:

не проживає за адресою реєстрації;

не стоїть на обліку за місцем роботи чи навчання;

ігнорує вручені особисто повістки (на підприємстві, поштою, за місцем навчання);

не проходить військово-лікарську комісію (ВЛК);

не оновлює свої персональні дані.

Усі ці порушення фіксуються та вносяться до держреєстру. Це призводить до появи спеціальної відмітки «у розшуку» в застосунку «Резерв+».

Наслідки розшуку та як його зняти

Військовозобов’язаного, який перебуває у розшуку, можуть затримати та доставити до районного ТЦК. Там на нього складають протокол про адміністративне правопорушення, після чого виписують штраф. Важливо знати, що притягнення до відповідальності можливе лише за особистої присутності порушника.

Окрім цього, у ТЦК можуть перевірити, чи має людина право на відстрочку від мобілізації, та відразу направити її на ВЛК. Особи, оголошені у розшук, не можуть бути заброньовані. Якщо ж людина перебуває за кордоном, їй відмовляють в оформленні паспортних документів.

Єдиний спосіб позбутися статусу «у розшуку» — це отримати постанову про штраф. Цю процедуру неможливо пройти дистанційно, вона вимагає особистої присутності в ТЦК.

Нагадаємо, в Україні готують зміни до правил мобілізації, які можуть позбавити відстрочки частину студентів. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до ухвалення законопроєкт №13634, що має запобігти використанню навчання як підстави для уникнення мобілізації.

Наразі право на відстрочку мають, зокрема, особи з інвалідністю, непридатні до служби за станом здоров’я, багатодітні та одинокі батьки, опікуни, громадяни, чиї родичі загинули на війні, звільнені з полону, студенти денної та дуальної форм навчання, а також окремі категорії працівників критично важливих підприємств, держслужбовці, судді, науковці та педагоги.

Від мобілізації звільняються здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та отримують вищий рівень освіти, ніж раніше здобутий. Відстрочка також діє для докторантів, інтернів і викладачів чи науковців, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Однак законопроєкт №13634 встановлює нові умови. Для учнів профтехосвіти відстрочка зберігатиметься лише за трьох умов: початок навчання до 25 років, очна чи дуальна форма та перше здобуття освіти у визначеній законом послідовності.

Для студентів вишів головними критеріями стануть не лише форма навчання та послідовність рівнів освіти, а й дотримання строків виконання освітньої програми. Це означає, що всі іспити, заліки й диплом мають бути складені у визначені університетом терміни без академвідпусток, відрахувань чи поновлень. Якщо студент виходить за межі встановленого строку, право на відстрочку він втрачає.

Наприклад, студент, який почав навчання на бакалавраті у вересні 2023 року, має завершити його в червні 2027-го. Якщо через академвідпустку чи відрахування він перевищить цей термін, відстрочку скасують.

Для аспірантів, докторантів, інтернів і лікарів «вікове обмеження» не застосовується — для них зберігається лише вимога послідовності здобуття освіти.