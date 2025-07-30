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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мобілізація-2025: Шмигаль заявив, що ніхто нікого не хапає на вулицях

Шмигаль заперечує, що мобілізація в Україні соціально несправедлива і супроводжується скандалами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Станом на сьогодні мобілізація триває за планом і «на 90% відбувається абсолютно нормально».

Про це заявив новий міністр оборони, експрем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС-Україна.

«…Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально — люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри», — запевнив голова Міноборони.

Шмигаль переконує, що всі скандали щодо так званої «бусифікації» — це «невеликий, скандальний відсоток».

«І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація — це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% — це свідоме рішення українців», — переконує міністр.

Чи справедлива мобілізація в Україні

Також Шмигаль відповів на поширену у Мережі тезу, що мобілізація є соціально несправедливою, бо воюють переважно бідніші верстви суспільства. Він з цією тезою не згоден.

«Подивіться в армії — там різні люди. Там є і бізнесмени, і люди з сіл. Армія — це віддзеркалення українського суспільства. Я не маю поки результатів якихось досліджень, я це кажу інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді і міфах», — сказав очільник Міноборони.

Раніше ми писали, скільки людей мобілізують в Україні щомісяця.

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