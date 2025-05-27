Мобілізація 2025: зміни в бронюванні працівників після 28 травня

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні після 28 травня змінюються правила бронювання працівників від мобілізації.

Основні зміни стосуються підприємств зі статусом критично важливих.

Що варто знати про зміни військовозобов’язаним — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Хто може втратити бронювання

Підприємства, які мають статус критично важливих для функціонування держави, але не подали до Міністерства економіки необхідний пакет документів, можуть втратити право на бронювання своїх працівників.

Про це йдеться у листі Мінекономіки від 19 травня 2025 року № 27-11/37509-07.

В коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало розповіла, що згідно з цим листом, підприємства, які були включені до Єдиного переліку критично важливих, для збереження свого статусу мають пройти перевірку на відповідність таким критеріям:

відсутність заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ)

розмір заробітної плати працівників має бути від 16 до 24 тисяч гривень (залежно від кількості працівників) на місяць

провадження діяльності на території трьох і більше областей України

«Зокрема, надавши документальні підтвердження щодо відсутності податкових боргів та документи на право власності або оренди нерухомого майна — на підтвердження провадження господарської діяльності в трьох і більше областях України», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

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Мінекономіки після перевірки вирішує, чи відповідає підприємство критеріям «критичності». Якщо ні — статус скасовується, і компанію виключають з переліку критично важливих.

Які документи необхідно подати підприємствам

До 28 травня підприємства мають надіслати до Мінекономіки на електронну адресу meconomy@me.gov.ua такі документи:

Витяги з інформаційної системи Державної податкової служби (ДПС) про стан розрахунків із бюджетом і фондами за кожним відокремленим підрозділом за період від 1 січня до 30 квітня 2025 року.

Документи, що підтверджують право власності або оренду нерухомого майна, щоб засвідчити ведення діяльності у трьох і більше областях України.

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Ці вимоги стосуються лише філій і представництв, дані про головний офіс наразі не потрібні.

Наслідки неподання документів

Як вже зазначалося раніше, якщо документи не буде подано до 28 травня, підприємство може втратити статус критично важливого.

Це означає, що частина працівників може бути мобілізована на загальних підставах.

Бронювання також втрачається, якщо:

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підприємство припинило важливу для ЗСУ діяльність,

не подало звітність вчасно.

Причинами втрати броні може бути також закінчення строку дії бронювання.

За словами адвокатки Марини Бекало, відновити статус «критичного підприємства» можна не раніше ніж через шість місяців. Поки статусу немає, працівники втрачають бронювання і можуть бути мобілізовані.

«Отже, військовозобов’язані працівники в такому разі втрачають своє бронювання і можуть бути мобілізовані на військову службу протягом періоду втрати підприємством статусу критично важливих на загальних умовах, допоки підприємство не поновить свій статус та не забронює своїх працівників», — розповіла Марина Бекало.

Кого можуть мобілізувати попри наявність бронювання

Бронювання не гарантує повного захисту від мобілізації — навіть за його наявності можуть призвати, зауважила адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко.

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За словами Аніщенко, від 2024 року всі військовозобов’язані мають щорічно проходити ВЛК — ігнорування цього може позбавити бронювання. Якщо бойова повістка вручена до отримання броні, мобілізація ймовірна. Після призову броня вже не діє.

Раніше бронювання оформлялося на папері, але ТЦК не завжди його враховували. Також від кінця 2024 року запрацювала система електронного бронювання через застосунок «Дія», але за умови технічних збоїв особу однаково можуть мобілізувати.

Ще одна причина мобілізації заброньованих осіб — недостатня комунікація між роботодавцями та військкоматами. Якщо підприємство не подає звіти, ТЦК може не знати про бронь.

Адвокати радять мати із собою видрукований витяг з «Резерв+», перевіряти свій статус онлайн через той самий застосунок.

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Зокрема, підприємствам варто направляти два звернення до ТЦК — за місцем реєстрації компанії та за місцем військового обліку працівника. Це дозволяє офіційно закріпити статус заброньованого і зменшити ризик неправомірної мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що через порушення військовозобов’язаними правил військового обліку, ТЦК можуть конфіскувати у них майно. Це може бути як машина, так і квартира.

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