Мобілізація 50+: хто і як може бути призваний до ЗСУ у червні

Мобілізація

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В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація — їх продовжено ще на 90 діб, до 6 серпня 2025 року. Відповідне рішення затверджено у законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Про це йдеться у Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Мобілізація стосується усіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, незалежно від наявності бойового досвіду. Призову підлягають особи, які:

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не мають законних підстав для відстрочки;

не заброньовані на роботі;

визнані придатними до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Що змінюється для чоловіків віком 50+

Законодавство визначає: чоловіки від 50 до 60 років мають ті самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані — оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК), носити при собі військові документи та пред’являти їх на вимогу правоохоронців.

Важливе уточнення: таких чоловіків не мобілізують на бойові посади, окрім випадків, коли сам військовозобов’язаний виявить добровільне бажання служити на передовій.

Осіб цієї вікової категорії залучатимуть переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань.

Законодавчі новації

Останні зміни до законів передбачають кілька важливих нововведень

Приватні підприємці можуть бути мобілізовані без припинення підприємницької діяльності.

Уточнено порядок військово-транспортного обов’язку — зокрема, використання техніки підприємств під час мобілізації.

Офіцери запасу, яких призначають на нижчі посади, не втрачатимуть соціальні гарантії.

Покращено механізми доукомплектування ЗСУ, Нацгвардії та інших формувань резервістами.

Врегульовано надання доступу до державної таємниці у випадку мобілізації або надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що військовий стан — це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу. Він передбачає тимчасові обмеження прав і свобод громадян, посилення повноважень військових, заборону виборів, мітингів, зміну роботи ЗМІ, можливу мобілізацію та інші заходи для захисту країни.

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Раніше ми писали про те, хто не підлягає мобілізації та публікували повний список причин звільнення від служби.