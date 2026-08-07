Мобілізація 50+ в Україні: кого забирають насамперед та куди відправляють служити

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби та не мають відстрочки або бронювання. Водночас чимало запитань виникає щодо мобілізації чоловіків після 50 років.

ТСН.ua розповідає, як мобілізують чоловіків віком від 50 до 60 років

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За словами юристів, чинне законодавство не передбачає жодних окремих правил чи винятків для військовозобов’язаних чоловіків віком від 50 до 60 років.

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Тому вони підлягають мобілізації на тих самих підставах, що й інші військовозобов’язані. Головними умовами залишаються придатність до військової служби за результатами військово-лікарської комісії та відсутність законних підстав для відстрочки.

Кого мобілізують насамперед

Юристи пояснюють, що конкретні плани мобілізації визначає Генеральний штаб ЗСУ. Територіальні центри комплектування отримують внутрішні мобілізаційні завдання, у яких визначаються необхідна кількість військовослужбовців, рекомендований вік, військово-облікові спеціальності та інші потреби.

Такі документи не публікуються та належать до службової інформації. Саме тому неможливо назвати офіційні критерії, за якими першочергово мобілізують чоловіків віком понад 50 років.

До якого віку можуть мобілізувати

Граничний вік мобілізації для рядового, сержантського, молодшого та старшого офіцерського складу становить 60 років.

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Це означає, що чоловіка можуть мобілізувати навіть у 59 років, якщо він придатний до військової служби та не має підстав для відстрочки. Після досягнення 60-річного віку мобілізація вже не проводиться.

Водночас для представників вищого офіцерського складу граничний вік перебування на службі становить 65 років.

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