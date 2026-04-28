Мобілізація багатодітних батьків: у яких випадках відстрочка не діє та кого можуть призвати

Згідно із законом України, військовозобов’язані чоловіки, які мають трьох та більше дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак, є певні умови, за яких багатодітних батьків можуть призвати до війська.

Про це розповіла хмельницька адвокатка Руслана Слободянюк у коментарі «Суспільному».

За словами адвокатки, чоловіки, у яких троє та більше дітей, мають право на відстрочку від мобілізації згідно з пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації через застосунок „Резерв+“ або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього необхідно подати заяву та пакет документів, які підтверджують це право», — пояснила вона.

Руслана Слободянюк зазначила, які документи входять до переліку необхідних.

«Для оформлення відстрочки військовозобов’язаному потрібно надати паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, у яких він зазначений батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання», — уточнила вона.

Адвокатка розповіла, що наявності свідоцтв про народження дітей не завжди достатньо для рішення щодо відстрочки.

«Варто зазначити, якщо немає підтвердження фактичного утримання/спільного проживання з дітьми — це може впливати на рішення комісії. Наприклад, біологічні батьки, які мають заборгованість з аліментів понад три місяці, можуть бути призвані до війська. Також, відстрочка автоматично закінчується, якщо комусь із дітей виповниться 18 років», — каже вона.

За словами Руслани Слободянюк, не лише біологічний батько дітей може претендувати на відстрочку.

«До прикладу, вітчим також може мати таке право. Якщо він усиновив дітей, то стає їхнім батьком і доводити утримання тоді не потрібно. Якщо ж такого не сталося, то варто довести відсутність утримання з боку біологічного батька. Але на це також впливає, чи не має вітчим заборгованостей по аліментах, наприклад, стосовно дітей від попереднього шлюбу», — підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення відстрочки від мобілізації. Документи тепер подаються через ЦНАП або «Резерв+».

