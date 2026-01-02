Мобілізація чоловіків 50+: кого призвуть у січні 2026-го

Мобілізація. / © ТСН.ua

В Україні у січні 2026-го мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Не підлягають призову ті громадяни, що мають підстави для відстрочки, або ж вони заброньовані підприємствами для роботи в тилу.

У чому особливість мобілізації чоловіків 50+ в Україні, повідомляє «УНІАН».

Згідно із Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», основна категорія громадян, які потрапляють під призов, військовозобов’язані 25–60 років. Тобто після 50 років мобілізація відбувається на загальних підставах. Отримавши повістку, громадянин має з’явитися до ТЦК, пройти ВЛК, а потім уже буде ухвалюватися рішення про його призов.

Втім, варто зауважити, що деякі особливості в мобілізації чоловіків 50+ все-таки є. Так, ключовими факторами під час ухвалення рішення про мобілізацію залишаються стан здоров’я за результатами ВЛК; наявність і затребуваність військово-облікової спеціальності; відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання; поточні потреби Збройних сил.

Таким чином, якщо чоловіка визнають придатним до військової служби, у нього не має відстрочки або бронювання, він має затребувану в армії спеціальність, то його можуть відправити служити навіть у 59 років.

Водночас призов українців, які старші 50 років, не означає, що вони нестимуть службу на передовій або в штурмових підрозділах. Таких військовозобов’язаних частіше залучають до підрозділів забезпечення та тилових структур — туди, де вони будуть максимально корисними з огляду на свій вік і фізичну форму.

Нагадаємо, ТЦК і СП повідомили про те, хто має право вручати повістки військовозобов’язаним. У переліку, окрім їхній працівників, йдеться про декілька категорій посадовців, представників правоохоронних органів. Зокрема, повноваженнями оповіщати громадян наділені представники адміністрацій та селищних рад.

