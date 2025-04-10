Мобілізація чоловіків 50+: у чому особливість і чи відправляють таких військових на передову

Мобілізація. / © ТСН.ua

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В Україні мобілізація чоловіків, яким понад 50 років, можлива. Втім, є певні особливості.

Про це розповів юрист Сергій Ланкін в коментарі УНІАН.

За словами експерта, чоловіків такого віку зазвичай не відправляють на передову, а намагаються залучати до роботи на тилових посадах.

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Мобілізація чоловіків, яким понад 50 років загалом відбувається у загальному порядку, оскільки вік для призову встановлений від 25 до 60 років. Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, яким понад 50 років, має перебувати на військовому обліку, може отримати повістку й повинна проходити медичний огляд – військово-лікарську комісію й мати актуальні військово-облікові дані.

Фахівці кажуть, що мобілізації осіб у віці понад 50 років нічим не відрізається від залучення до війська інших людей, які підлягають мобілізації. Втім, є одна особливість, яка не врегульована законодавчо, а передбачена директивою командувача Сухопутних військ, виданою 2024-го. У документі йдеться, що чоловіків від 50 до 60 років, як правило, не залучають до служби у бойових підрозділах.

Чоловіки 50+ намагаються залучати до роботи на тилових посадах, бо у більшості випадків особи у такому віці вже мають низку захворювань або травм, унаслідок чого вони є придатними до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і підрозділах логістики.

“Мені на практиці відомі випадки, що ТЦК та СП не розглядають активно чоловіків у віці 57-58 років, бо в цілому їхня мобілізація не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку й зможуть звільнитися зі служби на цій підставі або за станом здоров’я, як це часто буває”, - каже юрист.

Якщо військовому понад 50 років, то він зможе обрати собі посаду, якщо підписуватиме контракт. Коли особу мобілізують, вона, як правило, сама посаду не обирає. Таку людину відправляють у навчальний центр, і там вже буде визначатися його спеціалізація.

Нагадаємо, адвокат з юридичної групи Primus Partners повідомляє, що патрульним наказали під час контакту з чоловіками перевіряти військово-облікові документи.

Дата публікації 12:37, 20.03.25 Кількість переглядів 1057 Ситуація вийшла з-під контролю! Найбільші скандали щодо мобілізації просочились у ЗМІ