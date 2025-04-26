Мобілізація чоловіків 50+ у травні: кого призвуть і чи відправлять таких військових на передову

Мобілізація в Україні. / © ТСН.ua

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У травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.

Як відбувається мобілізація в Україні чоловіків 50+, розповів адвокат Роман Сімутін у коментарі “УНІАН”.

З його слів, до лав ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного, старшого за 50 років, якщо в нього немає підстави для отримання відстрочки від мобілізації.

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"Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності, зокрема, йдеться про зв'язківців", - наголошує юрист.

Водночас під питанням стоїть призов чоловіків віком від 50 років, які за висновками ВЛК мають три або чотири категорії "Б" непридатності до служби (у ТЦК, частинах забезпечення, військових вишах, навчальних центрах, у логістиці, оперативному забезпеченні, зв'язку, охороні, медпідрозділах).

Приміром, якщо за різними статтями наказу №402 Міноборони України в людини діагностовано грижу, подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання, то, маючи стільки категорій "Б", особа де-факто не може повноцінно виконувати завдання - вірогідність мобілізації такої людини низька.

Адвокат пояснює: тобто, мобілізація під питанням, оскільки з військових частин таких чоловіків відправляють. Водночас, якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії "Б", то таку особу точно мобілізують.

Щодо того, де служать 50+, то це залежить від того, чи є у військовозобов'язаного військовий досвід або військова спеціальність. Втім, їх не відправляють до штурмових військ.

"Зазвичай військовозобов'язаного з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять за військово-обліковою спеціальністю. Ще таких військовозобов'язаних можуть відправляти в піхоту", - наголосив адвокат.

З його слів, військовозобов'язані після 50 років, які не служили в армії і не мають військового фаху, після мобілізації проходять підготовку, а далі вже відбувається розподіл у війська після навчання. Так, їх можуть відрядити туди, де не вистачає людей. Також вони можуть бути мобілізовані на оборонні підприємства.

Як повідомлялося, ТЦК стали частіше штрафувати порушників мобілізації, а також - за порушення правил військового обліку. До останніх змін, до червня 2024 року, штрафи не були масовим явищем.