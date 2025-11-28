Мобілізація чоловіків з інвалідністю від 1 грудня: кого можуть відправити на фронт

Мобілізація. / © ТСН

Реклама

В Україні для деяких категорій громадян призовного віку діє відстрочка від мобілізації, серед них — особи з інвалідністю. Втім, є винятки.

Яка група інвалідності звільняє від мобілізації та в яких випадках такий чоловік може потрапити на фронт, повідомляє видання "УНІАН".

За статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” осіб з інвалідністю не можна призвати навіть у період воєнного часу. Не існує правила, яка група інвалідності дає відстрочку. Зазначається, що наявність цього статусу дає змогу отримати тимчасове звільнення від мобілізації в будь-якому разі.

Реклама

Втім, мобілізація осіб з інвалідністю можлива за добровільною згодою — якщо такий чоловік сам хоче потрапити на фронт і не має серйозних проблем зі здоров'ям, то може підписати контракт і служити у ЗСУ.

Важливо розуміти, що мобілізація з інвалідністю можлива, якщо чоловік має відповідний статус, але відстрочку офіційно не оформлював. Раніше для цього потрібно було відвідати ТЦК, але від листопада для першого оформлення слід відвідати ЦНАП. Потім його співробітники нададуть ТЦК усі потрібні документи: військово-обліковий документ, довідка МСЕК (форма 157-1/о), копія коду і паспорта.

Зазначається, що подальші етапи вирішуються без особистої участі громадянина. У разі схвалення підтвердження з'явиться в додатку "Резерв+" десь через тиждень.

Терміни відстрочки залежать від того, наскільки важке в людини захворювання. Деякі чоловіки будуть непризовними все життя, але іншим потрібно проходити перекомісію кожні пів року або рік. Якщо під час повторного огляду людину визнають здоровою, вона втратить право не звільнення від мобілізації і вважатиметься придатною до служби.

Реклама

Продовжується відстрочка по інвалідності в “Резерв +” автоматично. Якщо підстави для її отримання зберігаються, то особа просто отримає відповідне сповіщення в додатку.

Нагадаємо, в Україні подовжили дію воєнного стану до 3 лютого 2026 року. Отже, мобілізація триватиме від 1 грудня далі. Зауважимо, не передбачено будь-яких змін у процесі мобілізації. Чинні правила мобілізації та порядок призову залишаються незмінними. Вони, як і раніше, повністю визначаються положеннями Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».