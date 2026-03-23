Мобілізація в Одесі: у ТЦК спростовують буцімто крадіжку грошей на СТО

Одеський ТЦК призначив перевірку після звинувачень у крадіжці грошей з автосервісу.

У Мережі поширюється інформація про інцидент в Одесі, де люди у формі нібито виламали двері в кабінеті автосервісу, затримали чоловіка і привласнили кошти з каси.

Про це пишуть місцеві одеські пабліки.

«…ТЦК вломилися на автосервіс і навіть виламали двері в кабінеті, де перебувала людина і гроші. Людину, ясна річ, одразу забрали і почали шастати всюди, все чіпати, щось шукали по всіх тумбочках. Взяли не всі гроші, приблизно половину… Комп навіщось включили, напевно, хотіли записи з камер видалити», — переказує паблік слова свого підписника.

Що кажуть у ТЦК

У Одеському обласному ТЦК коротко прокоментували відео, яке шириться соцмережами та автор якого припускає, що начебто військовослужбовці ТЦК забирають гроші з каси однієї зі станцій техобслуговування, працівника якої було мобілізовано.

«Під час моніторингу було виявлено відео, здійснено доповідь керівництву ТЦК. За результатами доповіді призначено перевірку. Інформація перевіряється. Відео не відповідає змісту заяв авторів. Коментувати заяви анонімних джерел, які намагаються дискредитувати інституцію ТЦК та СП — ми не коментуємо це», — повідомили в коментарі для ТСН.ua у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал навколо колишнього політв’язня та кримського активіста Володимира Балуха. За словами потерпілого, його побили у приміщенні ТЦК.

