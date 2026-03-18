Мобілізація і багатодітні батьки: з’явилося важливе рішення суду

Мобілізація в Україні

Верховний Суд ухвалив важливе рішення щодо прав мобілізованих військових із сімейними обставинами. Йдеться про заборону переведення без згоди для тих, хто має право на відстрочку.

Про це повідомляє ”Судово-юридична газета”.

У постанові від 7 лютого 2024 року суд розглянув справу офіцера ЗСУ — батька трьох дітей, який добровільно мобілізувався. Згідно з наказом, його мали перевести з Києва до Донецької області з пониженням у посаді. Військовий оскаржив це рішення, зазначивши, що має право проходити службу за місцем проживання і лише за власною згодою.

Суд першої інстанції підтримав позивача, однак апеляція скасувала це рішення. Остаточну крапку поставив Верховний Суд, який став на бік військовослужбовця.

У суді наголосили, що батьки трьох і більше дітей віком до 18 років мають законне право на відстрочку від мобілізації. Водночас для таких осіб діють додаткові гарантії — вони можуть проходити службу винятково за місцем проживання, а їх переведення можливе лише за їхньою згодою.

У цьому разі переведення відбулося без згоди військового та до іншого регіону, що суд визнав прямим порушенням законодавства.

Також у рішенні зазначено, що ці гарантії поширюються і на інші категорії громадян, визначені законом, зокрема на тих, хто здійснює догляд за людьми з інвалідністю або тяжкохворими дітьми.

Це рішення є важливим для захисту прав військовослужбовців, які мають підстави для відстрочки, але попри це добровільно проходять службу.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває вдосконалення правил мобілізації та військового обліку. Зокрема, в березні в застосунку «Дія» мають запустити нову функцію бронювання працівників оборонних і критично важливих підприємств.

Йдеться про можливість оформлення броні навіть для тих співробітників, у яких є неточності в даних або статус у розшуку ТЦК. У таких випадках передбачена тимчасова відстрочка на 45 діб від початку роботи. Загалом бронювання надається на пів року, а для окремих посадовців — на весь період мобілізації.

Підтвердження бронювання здійснюється через систему «Резерв+» або відповідним витягом від роботодавця. Заброньовані працівники не направляються на ВЛК і зберігають право на відстрочку, зокрема під час відпустки. Водночас виїзд за кордон потребує окремого погодження.

Водночас у парламенті обговорюють можливе посилення відповідальності за порушення правил мобілізації. Серед ідей — обмеження для ухилянтів і тих, хто самовільно залишив частину: зокрема, блокування рахунків, заборона на кредити та керування транспортом. Наразі ці ініціативи перебувають на стадії обговорення.