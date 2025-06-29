Мобілізація людей з інвалідністю: випадки, коли відстрочку не дадуть

Мобілізація з інвалідністю в Україні — що відомо / © ТСН.ua

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Люди з інвалідністю отримують відстрочку від мобілізації, проте є нюанси, зокрема таким особам можуть приходити повістки від ТЦК, що не є порушенням закону.

Про це йдеться у матеріалі «Уніан».

Особи, які мають інвалідність, від призову в Україні звільняються. Однак за деяких умов мобілізація таких громадян все ж можлива.

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Зокрема, в Україні не мобілізують людей з інвалідністю 3 групи, а також особи з 1 та 2 групою теж звільнені від призову.

Згідно з законом, українці з посвідченням особи з інвалідністю мають право на відстрочку та не підлягають призову.

«Це не залежить від групи, підгрупи, діагнозу та тривалості захворювання. Тому мобілізація з інвалідністю 3 групи не проводиться, як і 1 та 2 груп», — йдеться у матеріалі.

Чи можуть всі чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон

Усі чоловіки з інвалідністю можуть виїжджати за кордон. Для цього потрібно пред’явити відповідне посвідчення прикордонникам. Проте таким особам можуть приходити повістки від ТЦК, і це не є порушенням закону. Працівники військкоматів мають право перевіряти та направляти на медогляд усіх громадян. У такому разі краще з’явитися до ТЦК та СП і показати документи про відстрочку, щоб не отримати штраф.

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Мобілізація з інвалідністю: коли людина підлягає призову за новим законом

Існує низка винятків, коли особа з інвалідністю може потрапити на фронт.

Особа з інвалідністю не має відстрочки. Після встановлення діагнозу чоловікові обов’язково потрібно звернутися до ТЦК. Наголосимо за наявності інвалідності, слід йти до ТЦК все одно. Це необхідно для офіційного оформлення відстрочки. Без цього особа залишається на військовому обліку і може бути призвана. Під час перегляду інвалідність не підтвердили. Громадянин підписав контракт. Мобілізація з інвалідністю здійснюється на добровільній основі за згодою такої особи.

Нагадаємо, український військовий експерт повідомив, чи зміняться темпи мобілізації в Україні через загрозу нового наступу Росії.

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