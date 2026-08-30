"Мобілізація має бути максимально жорсткою": командир "Вовків Да Вінчі" зробив заяву

Сергій Філімонов / © Liga.net

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Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу.

Про це Філімонов заявив в інтерв’ю Deutsche Welle.

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За його словами, українці, які зараз уникають служби, у разі поразки України можуть опинитися в ситуації, коли їм доведеться воювати вже в російській армії.

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«Ті люди, які зараз втікають від армії, якщо країна буде втрачена, якщо країна буде захоплена, вони можуть бути впевнені, що будуть або вбиті, або сидіти у в’язниці, або воювати в цьому», — заявив Філімонов.

Він додав, що в разі окупації такі люди можуть бути змушені воювати на боці Росії.

«Або воювати в російській армії, нападати на Польщу, на Німеччину, на Австрію і так далі. Ні, інших варіантів немає. Вони мають йти воювати. Варіантів немає», — сказав командир.

Філімонов виступив за жорсткішу мобілізацію

Командир «Вовків Да Вінчі» заявив, що вважає мобілізацію одним із ключових питань для оборони країни.

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«Я вважаю, що мобілізація має бути максимально жорсткою. Максимально жорсткою люди мають йти в армію», — наголосив він.

Водночас Філімонов зазначив, що сам факт призову не вирішує всіх проблем. На його думку, після залучення людей до війська постають питання, у який підрозділ їх направити, як навчити, забезпечити та організувати їхню службу.

«Питання далі: як розподілити цих людей, в яку бригаду відправити, як їх навчити, як їх забезпечити, що дати цій бригаді», — пояснив він.

Командири мають відповідати за життя військових

Окремо Філімонов звернув увагу на відповідальність командування. Він вважає, що необхідно змінювати підходи до оцінки дій командирів, зокрема у випадках халатності, яка може призводити до загибелі військовослужбовців.

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«Якщо командири будуть безвідповідальні, як їх притягнути до відповідальності за халатність, за смерті і так далі. Тобто там мають бути зміни», — заявив він.

За словами Філімонова, в армії досі залишається проблема безвідповідального ставлення до людського життя.

Він також вважає, що після завершення війни суспільство має отримати більше інформації про втрати військових підрозділів та причини загибелі військовослужбовців.

«Вірю, що після війни мають бути оприлюднені хоча б дані: їхній підрозділ, скільки втрат і причин цих втрат», — сказав командир.

На його думку, така інформація може стати підставою для притягнення до відповідальності тих, чиї рішення або недбалість призвели до необґрунтованих втрат.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара запропонував змінити підхід до мобілізації. За словами очільника Міноборони, Україна має переглянути підхід до мобілізації та зосередитися не на постійному збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективному використанні наявного людського ресурсу.

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