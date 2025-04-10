Мобілізація Насірова: військова служба правопорядку проводить розслідування

Роман Насіров / © ТСН.ua

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Відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗС України, Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа.

Про це інформує Військова служба правопорядку у Збройних Силах України у повідомленні у соцмережах.

Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров Р. М. був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

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Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

Водночас потрібно зазначити, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України.

Її підрозділи, разом з іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни.

“Збройні Сили України сьогодні ведуть запеклу боротьбу з ворогом за нашу свободу і незалежність – за це віддають свої життя наші герої. У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що звинувачений в корупції ексголова ДФС Роман Насіров став добровольцем ЗСУ. Справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.