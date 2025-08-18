ТСН у соціальних мережах

Мобілізація наступного року: скількох українців планують призивати щомісяця

Міноборони у 2026 році планує мобілізовувати по 2500 українців, а також забезпечити укладення 3500 контрактів кожного місяця.

Мобілізація 2026

Мобілізація 2026 / © ТСН

Міністерство оборони у 2025-2026 роках планує мобілізовувати по 2500 українців щомісяця.

Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду.

Так, у представленому плані Міністерства оборони вказано, що до 31 грудня 2026 року щомісяця потрібно забезпечити стабільне виконання планових показників:

  • рекрутинг громадян України — укладення 3500 контрактів на військову службу;

  • рекрутинг іноземців та осіб без громадянства — укладення 1000 контрактів на військову службу;

  • пряма мобілізація до військових частин — залучення 2500 громадян України у визначені підрозділи по мобілізації.

Також уряд обіцяє продовжувати цифрову трансформацію Сил оборони. Зокрема, до грудня 2025 року обіцяють зменшити навантаження на ТЦК комплектування на 15% і завершити цифровізацію військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше народний депутат розповів, що працівників ТЦК, які «не виконували план», відправляли на фронт.

