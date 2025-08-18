Мобілізація наступного року: скількох українців планують призивати щомісяця

Мобілізація 2026 / © ТСН

Міністерство оборони у 2025-2026 роках планує мобілізовувати по 2500 українців щомісяця.

Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду.

Так, у представленому плані Міністерства оборони вказано, що до 31 грудня 2026 року щомісяця потрібно забезпечити стабільне виконання планових показників:

рекрутинг громадян України — укладення 3500 контрактів на військову службу;

рекрутинг іноземців та осіб без громадянства — укладення 1000 контрактів на військову службу;

пряма мобілізація до військових частин — залучення 2500 громадян України у визначені підрозділи по мобілізації.

Також уряд обіцяє продовжувати цифрову трансформацію Сил оборони. Зокрема, до грудня 2025 року обіцяють зменшити навантаження на ТЦК комплектування на 15% і завершити цифровізацію військово-лікарської комісії (ВЛК).

