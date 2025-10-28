Мобілізація, пенсії, комуналка: ключові зміни, які чекають на українців від 1 листопада

У листопаді на українців чекає низка важливих змін / © Getty Images

Від 1 листопада 2025 року в Україні набуде чинності низка важливих змін, які стосуються правил оформлення відстрочок від мобілізації, пенсійних виплат, тарифів на комунальні послуги, внутрішньо переміщених осіб і біженців у Польщі.

ТСН.ua зібрав усе, що варто знати українцям про нововведення у листопаді.

Нові правила оформлення відстрочок від мобілізації

В Україні від 1 листопада змінюються правила оформлення відстрочок від мобілізації.

Головне нововведення — Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки припиняють приймати заяви та документи на оформлення відстрочки від громадян.

У листопаді військовозобов’язані могтимуть продовжити відстрочки таким чином:

онлайн: через застосунок «Резерв+» (для 9 типів відстрочок);

офлайн: через будь-який зручний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) (для тих, хто не може/не хоче онлайн).

Варто зауважити, що кінця жовтня ТЦК ще приймають заяви за старим порядком.

Водночас у Міноборони зазначають, що понад 600 тисяч відстрочок будуть подовжені без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах.

Це стосується категорій, підстави для яких можна перевірити в реєстрах:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

батьки дитини з інвалідністю;

студенти, докторанти та інтерни;

науковці та педагоги (на 0,75 ставки);

родичі загиблих або зниклих безвісти військових та інші.

Користувачі «Резерв+», які мають таку відстрочку, до кінця жовтня отримають у застосунку сповіщення про автопродовження.

Для громадян, які не користуються «Резерв+» (через відсутність смартфона, наявність паперових документів або відсутність даних про відстрочку в системі), шлях лежить до будь-якого ЦНАПу.

Адміністратор ЦНАПу відсканує та передасть ваші документи в ТЦК в електронній формі, виступаючи як так званий «фронт-офіс» для прийому. Ухвалює рішення, як і раніше, ТЦК.

Водночас від 1 листопада паперова довідка про відстрочку скасовується. Єдиним підтвердженням стане електронний військово-обліковий документ у «Резерв+». Його паперову копію можна видрукувати з «Резерв+», «Дії» або отримати у ЦНАПі чи ТЦК.

Пенсії у листопаді 2025 року

У листопаді змін у розмірах пенсійних виплат не очікується. Водночас деяким категоріям пенсіонерів необхідно пройти процедуру ідентифікації до 1 листопада.

Як зазначають у Пенсійному фонді, строк для проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державних виплат продовжили до 1 листопада 2025 року.

Відтак фізичну ідентифікацію мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати на інших територіях.

Зокрема, це стосується одержувачів державних соціальних допомог:

осіб, які не мають права на пенсію;

осіб з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

У Пенсійному фонді зазначають, що ідентифікацію можна пройти, скориставшись відеозв’язком.

Для цього потрібно подати відповідну заяву: на порталі електронних послуг Пенсійного фонду у вкладці «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» заповнюється спеціальна онлайн-форма. Після цього громадянин отримає повідомлення, в якому буде вказано дату та час сеансу відеоконференції з відповідним фахівцем.

Комуналка

Від 1 листопада для більшості українських споживачів тарифи на комунальні послуги не зміняться.

Відтак, тариф на газ для 98% побутових споживачів «Нафтогазу» залишаться стабільними на рівні 7,96 грн за кубометр і буде чинний до травня 2026 року.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року», — зазначають у компанії.

Однак для споживачів інших газових постачальників листопадові річні ціни на газ залишаться у діапазоні від 7,79 до 9,99 гривні за метр кубічний.

Важливо пам’ятати, що загальні річні пропозиції будуть базовими, хоча конкретні розцінки можуть дещо коливатися щомісяця, залежно від поточної ситуації.

З початком опалювального сезону варто очікувати змін у тарифах на електроенергію. Проте для тих, хто використовує електрику для опалення, діятиме пільговий тариф 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт/год на місяць.

Водночас українцям не варто очікувати підвищення цін на водопостачання та водовідведення. Але, залежно від регіону, місцева влада може коригувати тарифи.

Субсидії

Пенсійний фонд України автоматично проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років, що розпочався 1 жовтня.

Перерахунок відбудеться, зокрема й для тих домогосподарств, у яких розмір субсидії в літній період становив 0,00 грн.

Особам, які опалюють житло виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення чи газу/електрики), законодавство передбачає надання субсидії або пільги на придбання палива.

Крім того, ці люди можуть отримати пільги на інші комунальні послуги (електрика, газ для приготування їжі, вода, вивезення сміття).

Водночас пільга на скраплений газ та тверде або рідке пічне паливо надається лише раз на рік на один опалювальний сезон.

Для її оформлення необхідно подати заяву встановленого зразка та довідку про наявність пічного опалення.

Призначення цієї субсидії чи пільги залежить від загального доходу родини, проте деякі категорії громадян отримують її незалежно від доходів. Це, зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени родин захисників України загиблих ветеранів.

Варто зауважити, коли домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги, яка триває понад три місяці та на момент подання заяви перевищує 680 грн, то субсидію не нададуть. Це регулюється постановою Кабміну № 848.

Винятком є дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні родини: для них поріг заборгованості становить 4 тис. грн.

Також важливо знати, що для ВПО, які проживають без договору оренди, заборгованість, що виникла до отримання довідки переселенця, не враховується.

Нові вимоги для внутрішньо переміщених осіб в листопаді

До 1 листопада 2025 внутрішньо переміщені особи мають пройти обов’язкову фізичну ідентифікацію для підтвердження свого статусу. Це стосується:

малозабезпечених сімей,

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

пенсіонерів,

дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю та батькам-вихователям/прийомним батькам, які отримують виплати за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу/прийомних сім'ях;

дітей, що хворі на тяжкі хвороби;

осіб, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

осіб, що отримують допомогу на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Ті громадяни, котрі не пройдуть цю ідентифікацію вчасно, ризикують втратити соціальні виплати. Також посилюються перевірки відповідності критеріям отримання допомоги.

Для маломобільних груп ВПО з’явиться можливість брати участь в експериментальному проєкті з безплатного проживання.

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які вже отримують субсидії чи пільги на житло, але не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, надано можливість придбати тверде паливо для опалювального сезону.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що середній розмір цих додаткових виплат сягне 8 тисяч гривень. На таку підтримку зможуть розраховувати 32 тисячі домогосподарств. Виплати будуть здійснені Пенсійним фондом після того, як у листопаді-грудні завершаться виплати від міжнародних партнерів.

Зміни для українців за кордоном

Уряд Польщі завершує програму безплатного житла та харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки. Відтак, у листопаді 2025 року центри колективного розміщення прийматимуть лише вразливі категорії біженців:

пенсіонери (жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65, які отримують пенсію);

люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня;

багатодітні сім’ї.

Для цих категорій біженців передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Ті особи, які що отримали притулок і не підпадають під зазначені категорії, з 1 листопада будуть зобов’язані самостійно оплачувати повну вартість проживання у центрах колективного розміщення, або ж повинні будуть шукати житло самостійно.

Окрім того, варто пам’ятати, що від 12 жовтня 2025 року в ЄС запроваджена Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System), яка автоматично фіксує перетини кордонів громадянами третьої країни, включно з українцями.

