Мобілізація, перерахунок пенсій та допомога 1500 грн: що зміниться для українців від 1 квітня

Чого очікувати українцям у квітні

Від 1 квітня на українців чекає низка змін, що стосуватимуться соціальних виплат, правил мобілізації та вартості підакцизних товарів. Уряд запроваджує автоматичний перерахунок пенсій, разову фінансову допомогу для мільйонів громадян, а також посилює цифровізацію військового обліку та контроль за економічним бронюванням.

ТСН.ua зібрав усе, що варто знати українцям про нововведення у квітні.

Перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють

Від 1 квітня пенсіонерам, які працюють автоматично перерахують виплати без необхідності особистого звернення до ПФУ. Надбавки отримають ті громадяни, які станом на березень 2026 року відпрацювали 24 місяці з моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії.

Для тих, хто накопичив повний дворічний стаж, фахівці оберуть найвигідніший варіант доплати — лише за стажем або з урахуванням нової зарплати. Проте перерахунок пенсій відбудеться для:

пенсіонерів, у яких після останнього перерахунку ще не минуло два роки;

одержувачів спеціальних пенсій (військових, держслужбовців, прокурорів, суддів);

пенсіонерів за вислугою років, які ще не досягли загального пенсійного віку.

Додатково у квітні 2026 року передбачена одноразова виплата 1500 гривень для громадян, чия пенсія не перевищує 25 950 гривень. Ці кошти нарахують автоматично разом із основними виплатами.

Учасники бойових дій та ліквідатори аварії на ЧАЕС отримають допомогу незалежно від розміру їхньої пенсії. Водночас пенсіонери з тимчасово окупованих територій або ті, хто виїхав за кордон, мають до 1 квітня підтвердити в ПФУ факт неотримання виплат від Росії.

Зробити це можна через вебпортал, відеозв’язок або відправити документи поштою, інакше нарахування української пенсії буде призупинено.

Додаткова виплата у квітні: кому, крім пенсіонерів, держава нарахує по 1500 гривень

У квітні близько 13 мільйонів українців отримають одноразову державну допомогу в розмірі 1500 гривень. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, кошти будуть нараховані автоматично, тому подавати додаткові заяви чи звертатися до установ не потрібно.

Виплата надійде тим самим способом, яким громадяни зазвичай отримують пенсії чи соцдопомогу — на банківську картку або через відділення «Укрпошти».

До переліку отримувачів виплати увійшли:

пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням;

отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;

малозабезпечені родини;

сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

До 1 травня діятиме кешбек на пальне

Від 20 березня в Україні стартувала програма «паливного» кешбеку, яка триватиме до 1 травня. Ініціатива уряду покликана нівелювати стрибок цін на АЗС, спричинений поточною ситуацією на світовому ринку енергоносіїв.

Споживачі можуть повернути 15% вартості дизельного пального, 10% — за бензин та 5% — за автогаз. У грошовому еквіваленті це дозволить економити до 11 гривень на кожному літрі.

Для учасників діючої програми «Національний кешбек» нарахування відбуватимуться автоматично. Новим користувачам необхідно відкрити спеціальну картку в банку-партнері та розраховуватися нею на заправках.

Максимальна сума компенсації саме за пальне обмежена 1000 гривень на місяць, тоді як загальний ліміт виплат за всіма категоріями товарів у межах «Національного кешбеку» залишається на рівні 3000 гривень.

Мобілізація від 1 квітня: що варто знати про зміни

Від 1 квітня 2026 року в Україні посилюється контроль за мобілізаційними процесами через масштабну цифровізацію. Це означає, що військовозобов’язаних частіше перевірятимуть, а інформацію про них — звірятимуть між різними державними базами.

Одна з найбільш помітних змін — активне впровадження електронного військового обліку. Держава поступово переводить документи та сповіщення в цифрову форму.

В Україні посилюється контроль за мобілізаційинми процесами / © ТСН

Паперові повістки залишаються, проте електронний формат сповіщень та автоматичне оновлення інформації стають пріоритетними.

Також важливі зміни відбулися в підходах до оформлення відстрочок. Хоча формально процедура спростилася — документи тепер можна подати дистанційно без візиту до ТЦК, — держава значно посилила контроль за реальними підставами. Наразі діє централізована перевірка всіх звернень, спрямована на виявлення підроблених документів.

Особливу увагу приділяють ситуаціям, коли люди намагаються уникнути мобілізації через:

фіктивний догляд за родичами

формальне навчання без фактичного відвідування занять

сумнівні медичні довідки

Відтак подати заявку стало легше, проте довести своє право на звільнення від призову — набагато складніше.

Посилився контроль і над підприємствами, які бронюють свій персонал. Тепер держава ретельніше перевіряє статус компанії як критично важливої для економіки чи оборони. Зокрема, статус підприємства підлягає регулярному перегляду, а дані про співробітників звіряються з реєстрами податкової та пенсійного фонду.

Крім того, впроваджено жорсткіші вимоги до рівня заробітної плати та фінансової звітності фірм. Такі заходи мають на меті викорінити випадки фіктивного працевлаштування задля ухилення від мобілізації.

Водночас процес бронювання залишається незмінним: захист надається на певний термін, зазвичай до пів року, після чого його необхідно поновлювати.

Здорожчання сигарет у квітні

Від 1 квітня 2026 року в Україні очікується підвищення цін на сигарети, зумовлене новим акцизним податком. Ціни можуть зрости приблизно на 10%, тобто середня вартість може піднятися орієнтовно до 155-170 гривень за пачку, хоча точні цінники залежатимуть від виробника та бренду.

У Державній податковій службі пояснили, що згідно з нормами, якщо за підсумками минулого року частка акцизу в ринковій ціні не досягла 60%, до мінімального податкового зобов’язання додається коефіцієнт 1,1.

В Україні здорожчають сигарети / © pixabay.com

З огляду на те, що у 2025 році цей показник для сигарет зупинився на позначці 58,8%, у період від 1 квітня до кінця грудня 2026 року імпортери та виробники мають застосовувати підвищувальний коефіцієнт.

Це нововведення стосується сигарет із фільтром та без нього (коди УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відповідно).

