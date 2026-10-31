Зміни від 1 листопада

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Від 1 листопада 2026 року в Україні набуває чинності низка нових правил та обмежень, про які варто дізнатися заздалегідь. Зміни торкнуться бронювання працівників, державних виплат, посилок із ЄС, банківських тарифів та комендантської години на Донеччині.

ТСН зібрав усі подробиці про зміни від 1 листопада.

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Мобілізація в Україні у листопаді — що відомо про воєнний стан

Верховна Рада України ухвалила закони про подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти під № 16182 та № 16183 до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський.

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Закони наберуть чинності о 05:30 31 жовтня 2026 року та діятимуть до 29 січня 2027-го.

Бронювання за новими правилами — що змінюється від 1 листопада

Кабінет міністрів України 26 жовтня повідомив про оновлення правил бронювання працівників критично важливих підприємств.

Основні зміни передбачають:

95% бронювання для енергетики та ОПК. Підприємства паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів зможуть забронювати до 95% працівників.

100% бронювання для працівників виробництва та ремонтників. Фахівців, залучених безпосередньо до виробництва, оборонних замовлень чи аварійно-ремонтних робіт, бронюватимуть повністю.

Оновлення критеріїв. Уряд створив Координаційний центр для перегляду вимог до критичності компаній. На час перевірки чинний статус підприємств не скасовуватимуть.

Умова для повного бронювання. Компанії зможуть забронювати весь персонал, якщо виконують мобілізаційні завдання та добровільно відправляють частину працівників на службу. Детальні правила оголосять до 1 грудня.

«Пакунок школяра» — що варто знати

1 листопада закінчується термін приймання заявок на виплату одноразової державної допомоги «Пакунок школяра» у розмірі 5000 грн. Гроші призначені для батьків або опікунів дітей, які пішли до першого класу 2026 року.

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Якщо у сім’ї два першокласники, виплата надається на кожну дитину. Подати заяву можна онлайн у застосунку «Дія», а кошти зараховуються на спеціальну картку «Дія.Картка Турбота».

Пенсія та субсидія від 1 листопада — що змінюється

За інформацією Пенсійного фонду України, загального підвищення пенсійних виплат у листопаді не заплановано. Проте пенсіонерам автоматично нараховуватимуть щомісячні вікові надбавки:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Звертатися до ПФУ для цього не потрібно. У разі переходу до наступної вікової категорії виплачується різниця між сумами (наприклад, після досягнення 75 років доплата зросте на 156 грн). Головна умова — загальна сума пенсії з усіма надбавками не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Щодо субсидій, заявки на їх отримання від початку опалювального сезону можна подати до 30 листопада 2026 року. Більшості домогосподарств допомогу перераховують автоматично. Подавати нову заяву та декларацію через ПФУ потрібно лише у разі зміни складу родини або майнового стану.

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Тарифи на газ та світло у листопаді — якою буде комуналка

За даними компанії «Нафтогаз України», ціна на газ для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Річний тариф «Фіксований» діє до 30 квітня 2027 року, тому сам початок опалювального сезону не змінить вартість палива, хоча загальні суми в квитанціях зростуть через обсяги споживання.

Ціна на електроенергію для населення також залишиться без змін — 4,32 грн за кВт·год. Для власників будинків із електроопаленням діятиме пільгова ставка 2,64 грн за кВт·год за споживання до 2000 кВт·год на місяць. Обсяги понад цей ліміт оплачуватимуться за базовим тарифом.

Посилки з ЄС до України: які зміни впроваджують

Від 1 листопада 2026 року Євросоюз запроваджує додатковий митний збір Union Handling Fee у розмірі 2 євро за кожну товарну позицію у міжнародному відправленні.

Як пояснили в Єврокомісії, новий збір впроваджують відповідно до Регламенту ЄС 2026/2108 та делегованого регламенту C (2026)6694 від 21 вересня 2026 року для покриття витрат митних органів на перевірку даних і огляд товарів. Це рішення збільшить витрати покупців та українських продавців, які відправляють товари до ЄС.

Зміни обслуговування в Ощадбанку: що впроваджують

Від 1 листопада 2026 року «Ощадбанк» змінює тарифи: вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки зросте до 150 грн.

Клієнтам рекомендують перевірити наявність невикористовуваних рахунків і за потреби закрити їх або уточнити умови в банку.

Комендантська година на Донеччині: що зміниться

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram, що від 1 листопада на більшості підконтрольних територій області запроваджують подовжену комендантську годину — від 16:00 до 11:00.

Винятком залишаються Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження діятимуть у попередньому режимі — від 21:00 до 05:00. Зміну графіка ухвалено через загострення безпекової ситуації та регулярні обстріли.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт Держбюджету на 2027 рік у першому читанні. «За» проголосували 239 депутатів.

Раніше у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям.

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