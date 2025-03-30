Мобілізація по-новому: що очікує на порушників в цьому році

На порушників мобілізаційного законодавства може очікувати більша кількість штрафів в 2025 році / © ТСН

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В Україні менше ніж за рік за рішенням судів заблокували банківські рахунки 26 тис. українцям, які порушили мобілізаційне законодавство та не сплатили накладені штрафи. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли в Міністерстві юстиції України.

«Підкреслюємо, що рахунки були заблоковані після того, як відповідні рішення винесли суди», — повідомили нам у відомстві.

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін, який знається в тому числі в питаннях мобіілізаційного законодавства, припускає, що з часом кількість накладених штрафів значно зросте та пояснює, чому це може статися.

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«Враховуючи кількість громадян, які, за відкритою інформацією, не оновили дані, а йдеться про 6 мільйонів чоловіків, то 26 тисяч громадян — це крапля в море. Штрафи не стали системністю, але якщо президент підпише закон про заочні штрафи, то їхня кількість точно збільшиться в 3 — 5 рази», — каже Роман Сімутін.

Та нагадує, що зараз по факту процедура притягнення до відповідальності та процедура винесення постанови ускладнена.

«Людину зараз повинні викликати, якщо громадянин не приходить, то потім виноситься постанова про штраф», — уточнює адвокат.

В той же час в соцмережах жваво обговорюється те, скільки людина може отримати штрафів від ТЦК, наприклад, протягом року.

На це питання Роман Сімутін відповідає наступним чином: «По великому рахунку громадянину технічно можуть відправляти повістку кожні три дні або кожного тижня. Це, звісно, складно, але можливо. Не з’явився — штраф. Але якщо виносять кілька постанов відносно певної особи, то в діях такого громадянина можуть вбачати ознаки кримінального правопорушення. Тобто системна неявка. За те, що людина не з’явилася після повістки, можуть притягувати до відповідальності безліч разів. Але за неуточнення облікових даних до відповідальності можно притягнути лише один раз».

До цього Сімутін додає про те, що практика свідчить: порушників зазвичай штрафують не на 17 тис. грн., а накладають максимальний штраф — 25500 грн., що не заборонено законом.

Крім того, за словами Сімутіна, якщо порушник, в даному випадку, боржник, захоче продати будь-яке своє майно, наприклад, нерухоме, то нотаріуси будуть вимушені відмовити такому громадянину. Якщо борг накопичиться та буде складати від 160 тис. грн., то виконавча служба може розглядати питання арешту рухомого або нерухомого майна порушника мобілізаційного законодавства.

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