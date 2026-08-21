Мобілізація по-новому: у Хмари розповіли, що робитимуть зі свавіллям ТЦК

Міністр оборони Євгеній Хмара / © СБУ

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Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.

Про це заявив заступник очільника Міноборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.

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«Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ», — наголосив Шкураков.

За словами заступника очільника Міноборони, саме командування Сухопутних військ відповідає за планування та ведення цієї роботи.

«Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу», — пояснив заступник Хмари.

Василь Шкураков також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.

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Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.

«Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік», — підсумував заступник Хмари.

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