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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2570
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація по-новому: у Хмари розповіли, що робитимуть зі свавіллям ТЦК

У Міністерстві оборони оголосили про початок консультацій із керівництвом ЗСУ та підготовку урядового плану дій для врегулювання ситуації з порушеннями в роботі ТЦК.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Міністр оборони Євгеній Хмара

Міністр оборони Євгеній Хмара / © СБУ

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.

Про це заявив заступник очільника Міноборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.

«Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ», — наголосив Шкураков.

За словами заступника очільника Міноборони, саме командування Сухопутних військ відповідає за планування та ведення цієї роботи.

«Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу», — пояснив заступник Хмари.

Василь Шкураков також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.

Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.

«Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік», — підсумував заступник Хмари.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, на тлі розгортання дискусії навколо можливої мобілізації жінок в Україні в РНБО запевняють у відсутності таких потреб.

Раніше ексміністр оборони Олексій Резніков, якого відправили у відставку після корупційного скандалу, закликав провести обов’язкову мобілізацію жінок.

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