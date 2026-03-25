Мобілізація по-новому: в Україні готують важливі зміни

Мобілізація. / © ТСН.ua

Міноборони України працює над пропозиціями щодо справедливої мобілізації. Вже у квітні будуть напрацювання.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Telegraf.

За його словами, саме ці напрацювання пізніше винесуть на детальне обговорення. Мета такої ініціативи — зменшення конфліктів під час мобілізації, а також усунення звинувачень щодо порушення прав людини з боку представників ТЦК.

Окремо приділена увага справедливому розподілу мобілізаційного навантаження. Веніславський пояснив, що йдеться про ситуації, коли, наприклад, у селах, мобілізували більшість чоловіків, а натомість у великих містах, приміром, у Києві, картина протилежна.

«Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним», — підсумовує Веніславський.

Мобілізація в Україні — останні новини

Днями стало відомо про інцидент, коли в Україні жінок помилково поставили на військовий облік та навіть оголосили у розшук. Водночас наразі в країні обов’язковому військовому обліку підлягає лише одна категорія громадянок — ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту. Втім, воєнний кореспондент Єгор Логінов заявив, що існує щонайменше сім випадків, коли жінок без жодних підстав оголошували в розшук ТЦК і СП.

Зауважимо, що в Україні змінили правила подовження відстрочки через «Дію». Раніше роботодавцям доводилося розброньовувати співробітника, а вже потім подавати нову заявку. Тепер процес став безперервним і займає до 24 годин.

Водночас народна депутатка Соломія Бобровська каже, що у парламенті наразі немає єдиної позиції щодо запровадження жорстких обмежень для ухилянтів та військових, які самовільно залишили частину. За її словами, попри розмови про можливі нові санкції, відповідні законопроєкти поки не розглядаються.