Мобілізація по-новому в Україні: ТЦК можуть оштрафувати на 59 тисяч гривень до 20 червня — що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, а разом із цим діють правила військово-транспортного обов’язку для бізнесу. До 20 червня підприємства, установи та організації повинні подати до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) спеціальний звіт про транспорт і працівників, які ним керують.

За ігнорування вимоги або запізнення зі звітом можуть накласти штраф до 59 500 гривень. Про це нагадали у Волинському обласному ТЦК та СП.

ТСН.ua пояснює, яку інформацію потрібно подати до ТЦК, до якого числа треба подати звіт та чи потрібно звітувати, якщо транспорту немає.

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Яку інформацію потрібно подати до ТЦК

Керівники підприємств, установ та організацій мають надати до ТЦК та СП відомості про:

наявні транспортні засоби та техніку;

їхній технічний стан;

працівників, які керують або обслуговують транспорт і техніку.

Подавати таку інформацію потрібно відповідно до пункту 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабміну №1921.

До якого числа треба подати звіт

Під час воєнного стану звітність потрібно подавати двічі на рік:

до 20 червня

до 20 грудня

Інформацію подають за спеціальною формою, визначеною у додатку №1 до відповідного положення.

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Важливо, що ця вимога стосується всіх підприємств, установ та організацій — незалежно від форми власності.

Чи потрібно звітувати, якщо транспорту немає

Навіть якщо підприємство не має транспортних засобів чи техніки, керівники все одно повинні повідомити про це ТЦК та СП. У такому випадку подається так званий «нульовий звіт».

Які штрафи загрожують

За неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу може становити від 34 000 до 59 500 гривень.

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