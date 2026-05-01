Мобілізація по-новому, втрата субсидій та безкоштовні ліки: що зміниться для українців від 1 травня

На які зміни слід чекати українцям у травні 2026 року

Реклама

Травень 2026 року принесе українцям низку важливих змін — від перерахунку субсидій і нових правил отримання ліків до змін у процедурі мобілізації.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про головні нововведення, які стосуватимуться тарифів на комунальні послуги, соціальних виплат та роботи залізничного транспорту.

Комуналка

В Україні від 1 травня припинять діяти окремі тарифні пільги для населення. Основні зміни торкнуться власників будинків з електричним опаленням, водночас для більшості інших категорій громадян ситуація залишатиметься стабільною.

Реклама

Ситуація з електрикою в Україні наразі така: чинна постанова уряду фіксує базову ціну на рівні 4,32 грн за кВт-год. Хоча термін дії цього рішення формально спливає 30 квітня, наразі немає офіційних планів щодо негайного зростання вартості.

Однак для користувачів, які обігрівають свої оселі за допомогою електрики, умови зміняться. Спеціальна ціна 2,64 грн, що діяла на перші 2000 кВт-год протягом зими, від травня більше не застосовуватиметься через завершення опалювального періоду. Отже, всі споживачі перейдуть на загальний тариф.

Тим часом компанія «Нафтогаз», послугами якої користується більшість українців, офіційно подовжила дію тарифу «Фіксований». Це означає, що протягом наступного року, аж до кінця квітня 2027-го, вартість блакитного палива залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за кубічний метр. Перехід на цей тариф для наявних клієнтів відбудеться автоматично, тож жодних додаткових документів подавати не потрібно.

Щодо водопостачання, то в Україні не існує єдиного державного тарифу на цей ресурс. Ціноутворення залежить від того, хто саме надає послуги. В малих населених пунктах вартість встановлюється місцевою владою, водночас у великих містах цим займається державний регулятор.

Реклама

Оскільки витрати кожного підприємства різні, ціна у травні 2026 року може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Щоб дізнатися точні цифри, громадянам варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах своїх місцевих водоканалів.

Субсидії від 1 травня

Від 1 травня в Україні розпочинається неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Для більшості громадян Пенсійний фонд перерахує субсидії автоматично, якщо склад сім’ї чи майновий стан не змінилися. У такому разі система самостійно визначить суму допомоги на літо без візитів до установ.

Проте за наявності будь-яких змін споживачі зобов’язані повідомити про це ПФУ протягом 30 днів. Оновлення даних є критично важливим, оскільки приховування інформації про нові великі придбання або зміну кількості мешканців може стати причиною скасування виплат. У гіршому разі держава може вимагати повернення вже нарахованих коштів.

Подати нову заяву та декларацію для отримання субсидії на неопалювальний сезон можуть:

Реклама

громадяни, які не отримували субсидію взимку;

орендарі житла, які самостійно сплачують за комунальні послуги;

домогосподарства, де фактична кількість мешканців менша за зареєстровану;

сім’ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які претендують на субсидію для придбання скрапленого газу чи твердого палива.

Подати заяву та декларацію можна дистанційно (через вебпортал електронних послуг ПФУ, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд», або через застосунок «Дія») або особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ, або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу Фонду.

Також у ПФУ нагадують, що для того, щоб отримати субсидію за весь літній сезон, документи треба подати протягом травня або червня. У такому разі виплати нарахують «заднім числом», починаючи від 1 травня. Якщо ж звернутися пізніше, допомогу призначать лише від місяця подання заяви, а компенсацію за попередній час не виплачуватимуть.

Зміни до мобілізаційного процесу від 1 травня

У травні в Україні можуть оновити правила мобілізації, оскільки Міноборони та парламент наразі працюють над відповідними правками. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, головна мета — унеможливити випадки та «прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу».

Серед ймовірних змін — реформа ТЦК. Депутати обговорюють можливість перейменувати їх на «Офіси резерву» та змінити їхні функції. Якщо ТЦК стануть лише операторами реєстру «Оберіг», їх можуть відсторонити від вуличного оповіщення, передавши ці повноваження поліції. Також розглядається посилення розшуку ухилянтів через ідентифікаційні коди за аналогією з неплатниками аліментів.

Реклама

Окрему увагу приділяють законопроєкту №15076, який має заборонити представникам ТЦК та поліції застосовувати фізичну силу чи спецзасоби без законних підстав. Парламентарі сподіваються, що ці норми стануть частиною загального пакета змін від Міноборони, який також включатиме питання ротацій, термінів служби та збільшення виплат військовим. Конкретні рішення очікуються до кінця травня.

Хто може втратити відстрочку у травні

Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжили до серпня 2026 року. Попереднє рішення Верховної Ради було чинним до 4 травня. Водночас після 4 травня частині українців потрібно буде оформлювати відстрочки по-новому.

Наразі автоматичне подовження відстрочок від мобілізації доступне для певної категорії громадян.

Процедура подовження відстрочки може відбутися автоматично, якщо підстави для неї залишаються чинними, а державні реєстри містять усю необхідну інформацію для підтвердження.

Реклама

Перевірити статус оновлення можна безпосередньо в застосунку «Резерв+». Користувач отримає відповідне сповіщення, а нова дата закінчення дії відстрочки відобразиться у розширених даних військово-облікового документа в розділі «Сервіси».

Однак існують ситуації, коли автоматичне подовження стає неможливим. Найчастіше це трапляється через застарілі або неповні дані про особу в реєстрах Пенсійного фонду, соціальної сфери чи РАЦСу. Зокрема, проблеми можуть виникнути, якщо система не бачить актуальну інформацію про інвалідність, родинні зв’язки, факти догляду за кимось або статус самостійного виховання дитини. Також причиною можуть бути розбіжності в базових даних, як-от ПІБ чи податковий номер.

Якщо автоматичного оновлення не відбулося, необхідно особисто звернутися до ЦНАПу, щоб надати документи та підтвердити своє право на відстрочку вручну.

Зміни у видаванні безоплатних ліків для гормональної терапії раку молочної залози

Від 1 травня 2026 року правила отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози («Летрозол», «Екземестан», «Тамоксифен») за програмою «Доступні ліки» змінюються. Тепер видавання цих медикаментів можливе винятково за наявності електронного плану лікування в ЕСОЗ, про що повідомляє Національна служба здоров’я України.

Реклама

Пацієнткам необхідно зв’язатися зі своїм лікарем-онкологом, щоб перевірити наявність та актуальність плану лікування в системі. Якщо його ще немає або дані застаріли, варто записатися на прийом найближчим часом.

Навіть якщо ви не встигнете до травня, доступ до безоплатних ліків відновиться одразу після того, як лікар внесе необхідну інформацію до електронної системи.

Електронні рецепти на основі вже створеного плану мають право видавати як вузькі спеціалісти (онкологи), так і лікарі первинної ланки — терапевти чи сімейні лікарі. Водночас онколог, який веде пацієнтку, може виписувати як перший, так і всі наступні рецепти самостійно, не направляючи жінку до сімейного лікаря.

У травні «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів із жіночими купе

Від 1 травня «Укрзалізниця» додасть жіночі купе ще на три популярні маршрути: Харків — Одеса (№7), Львів — Одеса (№12) та Львів — Київ (№92). Квитки вже можна придбати в офіційному застосунку. Такі купе зазвичай розташовані у п’ятому вагоні та мають спеціальну позначку під час бронювання.

Реклама

Рішення про розширення послуги в «Укрзалізниці» пояснюють величезним попитом: заповнюваність жіночих вагонів стабільно перевищує 92%. Водночас вартість проїзду залишається такою ж, як і у звичайних купейних вагонах — жодних додаткових націнок за сервіс немає.

«Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів із жіночими купе / © "Укрзалізниця"

Загалом кількість рейсів із жіночими купе тепер зросла до вісімнадцяти. Окрім нових напрямків, вони вже доступні на маршрутах з Києва, Запоріжжя, Дніпра до Ужгорода, Трускавця, Івано-Франківська та інших міст. Пасажирки високо оцінюють таку ініціативу, що підтверджує доцільність подальшого розвитку проєкту.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів