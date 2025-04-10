Роман Насіров / © УНІАН

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) прокоментували скандал із колишнім головою Державної фіскальної служби (ДФС) Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ в «особисту бригаду» Сирського.

Про це передає пресслужба САП.

Там зазначили, що 10 квітня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі про одержання Насіровим понад 722 млн грн хабаря.

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Проте на судове засідання обвинувачений колишній голова ДФС України з’явився. Суд подовжив строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, зокрема носіння електронного засобу контролю.

На засідання в іншій справі — стосовно колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту фіскальної служби, яке було заплановане на 09 квітня 2025 року, Насіров не з’явився.

За інформацією САП, його захисник подав до суду клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією Насірова, яке суд має розглянути 11 квітня 2025 року. САП наголошує, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду — судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок.

«Проте мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі визнають, що мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності.

«Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ. У зв’язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання», — розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн, добровільно мобілізувався до лав ЗСУ.

За інформацією громадської організації «Автомайдан», Насіров служитиме в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, яку неофіційно називають «особистою бригадою» Сирського.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про мобілізацію Насірова, підозри його у корупції та скандальні витівки на судових засіданнях.