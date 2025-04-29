Мобілізація студентів: адвокат роз'яснив, чи призвуть їх у травні

Мобілізація студентів. / © ТСН.ua

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В Україні від 1 травня мобілізувати студентів не будуть, незважаючи на те, що в Україні триває мобілізація та воєнний стан.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін в коментарі “УНІАН”.

"Якщо не будуть запроваджені зміни до законодавства, то студентів не мобілізують від 1 травня. Урядовий законопроєкт (№13193, зареєстрований у парламенті - Ред.) передбачає скорочення категорій студентів, які мають право на відтермінування. Але втілення положень документа в життя, я думаю, точно не станеться від 1 травня", - наголосив адвокат.

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Кого не мобілізують

У наступному місяці мобілізація не загрожує аспірантам, кандидатам на докторський ступінь і викладачам. Втім, для аспірантів запроваджують додаткові перевірки. Зокрема, їм доведеться складати іспит на знання англійської мови.

"Чиновники вже зазначали, що планується серйозне скорочення кількості аспірантів. Якщо аспіранти не складуть іспит зі знання англійської, то будуть відрахування з вишів. Кажуть, що на відрахування чекає третина аспірантів", - каже Сімутін.

Закон України регулює категорію студентів, що не підлягають мобілізації. Право на звільнення належить аспірантам, студентам, докторантам, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, навіть якщо це відбувається в дистанційному форматі.

Як отримати відстрочку

Адвокат пояснює, що задля оформлення відстрочки студенту потрібно звернутися до того ТЦК, у якому він перебуває на обліку, та надати необхідні документи:

довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в якій зазначено, що він не порушує послідовність здобуття освіт;

військово-обліковий документ.

Студентам для оформлення відстрочки не потрібно проходити ВЛК. Виняток становлять особи, які були визнані обмежено придатними. Варто зазначити, що оформити відстрочку студенти можуть через "Резерв+".

"Якщо людина отримує непослідовну освіту, на думку Міносвіти, то вона для оформлення відтермінування не може подати довідку з ЄДЕБО, а надає в ТЦК пакет документів про те, що проходить навчання, їй відмовляють у відтермінуванні, а після цього вона звертається до суду для того, щоб домогтися оформлення відтермінування. Зараз цю законодавчу "прогалину" влада хоче закрити законопроєктом №13193", - пояснив адвокат.

Якщо студент не оформив відстрочку і був мобілізований, то після цього звільнитися з військової служби йому буде фактично неможливо. Навіть якщо судитися, то мобілізована особа при цьому проходитиме службу. Варто зазначити, що Верховний суд ухвалив таке рішення - мобілізація є незворотнім процесом.

Виїзд за кордон

"Зараз студенти фактично не можуть виїхати за кордон. Є виняток - можливість виїзду за кордон на навчання для студентів-чоловіків у віці 18-22 років передбачена урядовою програмою академічної мобільності, але скористатися цією програмою можуть лише кілька десятків осіб", - розповів адвокат Роман Сімутін.

Як повідомлялося, в Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації. Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Дата публікації 16:17, 25.04.25 Кількість переглядів 19 Скандальна справа Насірова: взяв найбільший в історії хабар і хотів мобілізуватися