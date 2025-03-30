Мобілізація студентів: коли і хто отримає повістки з 1 квітня

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

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В Україні триває мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років, але для деяких категорій є винятки, зокрема для студентів. Більшість з них мають відстрочку, але за певних обставин деякі студенти можуть бути мобілізовані та отримати бойову повістку.

Про це пише УНІАН.

Згідно з Законом України №10449, студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою навчання, мають право на відстрочку від мобілізації, в тому числі в разі дистанційного навчання.

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Щоб уникнути мобілізації, студентам потрібно обов’язково оформити відстрочку в ТЦК. Для цього необхідно подати довідку з деканату з печаткою для конкретного ТЦК. Якщо студент старший за 25 років і не оформив відстрочку, він може отримати повістку. Всі відстрочки реєструються в додатку Резерв+.

Студенти можуть отримати відстрочку на пів року, після чого її потрібно поновлювати. Викладачам зі ставкою понад 0,75 надається захист від мобілізації на цілий рік.

Студенти, які навчаються на заочній або вечірній формі, здобувають другу вищу освіту, мають статус військовозобов’язаного або були відраховані, не можуть отримати відстрочку від мобілізації. Також мобілізація загрожує тим студентам, хто не оформив або не продовжив відстрочку, або тим, хто перебуває в проміжному періоді між ступенями навчання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 31 березня закінчуються відстрочки для заброньованих працівників, оформлені до 1 грудня 2024 року. З 1 квітня для критичних підприємств скасовується «швидке бронювання», і повертається стандартний термін бронювання — 72 години для переведення працівників на військовий облік.