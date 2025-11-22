Мобілізація студентів просто під час навчання чи канікул: адвокат пояснив, коли це буває

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

Реклама

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас деякі військовозобов’язані чоловіки мають право на відстрочку, зокрема студенти.

Однак чи можуть їх мобілізувати під час канікул, пояснив адвокат у сфері військового права Сергій Баладига у коментарі «РБК-Україна»

Кого зі студентів не можуть мобілізувати

Право на відстрочку студентів від мобілізації закріплене у Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Реклама

З 1 листопада 2025 р. вводиться спрощена процедура: більшість відстрочок студентам продовжуються автоматично, переважно через застосунок Резерв+ або через ЦНАП.

При цьому студент має:

навчатися на денній або дуальній формі (заочна чи вечірня форма — права на звичайну відстрочку може не бути).

здобувати першу за рівнем освіту (наприклад, перший бакалаврат, перший магістратуру) і навчання має бути послідовним. Другу або третю вищу освіту за аналогічним рівнем — право на відстрочку може бути втрачено.

«Через мобільний застосунок „Резерв+“ багато відстрочок продовжуються автоматично. Якщо студента вже зареєстровано, він повинен отримати повідомлення про продовження. Іншим способом оформлення відстрочки може бути звернення до ЦНАП із пакетом документів: довідка з навчального закладу, заявка, паспорт, військовий облік», — каже адвокат.

Він радить слідкувати, щоб база ЄДЕБО мала актуальну інформацію про зарахування, форма навчання, статус. Якщо дані не оновлено, то автоматичне продовження може не спрацювати. Студенту варто одразу після зарахування звернутися за оформленням/заявкою на відстрочку, не чекати, коли прийде повістка.

Реклама

Чи можуть мобілізувати студента під час канікул?

Відповідь адвоката — так, можуть.

Право на відстрочку саме по собі не означає автоматичного захисту від призову, якщо не виконано процедурні вимоги.

«Якщо студент має підставу для відстрочки (денної форми, перша вища освіта тощо), але не оформив документально свій статус, наприклад, не подав заяву, не зазначений у системі, дані не оновлено. тоді ТЦК може вважати, що підстави для відстрочки не підтверджено, і виникає ризик мобілізації», — каже він.

Адвокат пояснює: під час канікул, або якщо студент отримав диплом бакалавра і ще не зарахований на магістратуру — створюється «проміжок», коли відстрочка на час навчання може тимчасово не діяти. У цей момент мобілізація можлива.

Реклама

«Якщо студент навчався заочно, вечірньо, на другу або третю освіту, це часто означає, що він не має права на відстрочку за законом. В такому випадку мобілізація можлива, і оформлення «відстрочки» не врятує, бо підстав немає. Якщо навчання закінчено, студент відрахований, змінив форму навчання, то право на відстрочку припиняється, і мобілізація може бути реалізована», — зазначає Сергій Баладига.

Раніше ми писали про те, що деякі студенти можуть втратити відстрочку вже у листопаді.