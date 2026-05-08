Мобілізація студентів: стало відомо про небезпечний нюанс із бронюванням

В Україні подовжили мобілізацію і вона триватиме щонайменше до серпня. Бронювання можуть отримати отримати студенти, які не лише навчаються, а ще й працюють. Для цього їм потрібно анулювати відстрочку, надану на навчання. Втім, саме у цьому є ризикований момент.

Про це повідомили фахівці порталу «Юристи.UA».

Для отримання бронювання на роботі, студентам доведеться відмовитися від відстрочки. Втім, пояснили юристи, після її скасування можуть одразу мобілізувати.

Зауважимо, до фахівців порталу звернувся один з українців — студент вишу. У зв’язку з навчанням він отримав відстрочку. Втім, зі слів чоловіка, він паралельно працює і планує на роботі отримати бронювання. Він поцікавився, чи може він анулювати відстрочку і бути заброньованим.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив таку можливість, але наголосив на головній проблемі та ризиках, які можуть виникнути у цьому випадку.

«Для того, аби бронювання замінило відстрочку по навчанню Вам необхідно, щоб ТЦК скасував останню. Проте, якщо відстрочку скасують, то можуть теоретично надіслати повістку та через неявку на виклик ТЦК подати у розшук. Це унеможливить подальше бронювання, допоки ви з розшуку не зніметесь», — повідомив фахівець.

Таким чином, студента в момент після втрати відстрочки і набуття броні цілком законно матимуть право мобілізувати.

