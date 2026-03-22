Мобілізація студентів в Україні: хто втратить відстрочку 2026 року

Які студенти мають право на відстрочку

Під час воєнного стану в Україні право студентів на відстрочку від мобілізації не є універсальним. Хоча закон передбачає захист для частини здобувачів освіти, існує низка винятків, за яких студентів можуть призвати до війська.

Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Ключову роль у цьому питанні відіграють форма навчання, рівень освіти та фактичний статус студента.

Згідно із законом про мобілізацію, гарантовану відстрочку мають ті, хто навчається на денній або дуальній формі та здобуває освіту вперше. Це правило поширюється також на аспірантів, докторантів і асистентів-стажерів.

Хто зі студентів підпадає під мобілізацію

Водночас частина студентів підпадає під мобілізацію. Передусім це стосується заочної та вечірньої форми навчання — такі здобувачі освіти не отримують автоматичного права на відстрочку. Відтак вони можуть бути призвані на загальних підставах.

Окрема категорія — це студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту. Оскільки вони вже мають диплом, закон не гарантує їм відстрочку, навіть якщо навчання відбувається у виші.

Ризик мобілізації також стосується тих, хто обирає освіту нижчого рівня, ніж уже має. Наприклад, якщо людина з вищою освітою вступає до коледжу або профтеху, право на відстрочку може бути втрачено.

Важливим є безперервний статус студента. У разі відрахування, оформлення академічної відпустки або інших порушень умов навчання особа фактично втрачає підстави для відстрочки та може бути мобілізована.

Мобілізація і документи: як студенту довести свій статус

Експерти звертають увагу, що вирішальним є документальне підтвердження навчання. Якщо студент не може довести свій статус або він не відповідає вимогам закону, діють загальні правила мобілізації.

Окремо на рівні законодавців обговорюється питання щодо студентів віком від 25 років. Зокрема, розглядається можливість зміни підходу до надання їм відстрочки, однак остаточних рішень поки немає.

На цьому тлі в Україні триває робота над удосконаленням мобілізаційної політики. Зокрема, влада розглядає запровадження чіткіших строків служби, що, за словами військового керівництва, стане можливим лише за умови достатнього кадрового резерву.

Також у парламенті зареєстровано законопроєкт, який має врегулювати процедури вручення повісток і заборонити примусову мобілізацію без належного юридичного оформлення.

Попри загальне правило про відстрочку під час мобілізації в Україні, статус студента сам по собі не гарантує захисту від мобілізації. Вирішальними залишаються конкретні умови навчання та відповідність законодавчим вимогам.