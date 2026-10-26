Мобілізація та бронювання в Україні: прем’єр заявив про зміни й назвав захищені галузі

Бронювання від мобілізації змінять

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В Україні триває вдосконалення механізмів мобілізації та бронювання військовозобов’язаних, оскільки уряд прагне впорядкувати систему та зупинити зловживання.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє кореспондент ТСН.

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Статус критичності бізнесу та економічні критерії бронювання розділять — заява прем’єра

Очільник уряду наголосив, що обороноздатність країни залишається беззаперечним пріоритетом для урядовців та суспільства. Водночас рішення у цій сфері ухвалюються оперативно та потребують постійного доопрацювання. Переживання підприємців щодо змін є цілком зрозумілими, але команда уряду працює над наведенням ладу.

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«Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів — це не одне й те саме, що підприємство є критичним. Це важливо, це дійсно дає виділення, вичищення і додаткові надходження, але це не дорівнює критичності», — каже Корецький.

Сергій Корецький уточнив, що до справді критичних галузей належать енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальне господарство, аптечна мережа, виробництво продуктів, логістика тощо.

«Але є підприємства, велика вже кількість, які туди потрапили більшою мірою через заробітну плату і відсутність податків», — пояснює прем’єр-міністр.

Для бізнесу у сфері енергетики та ОПК очільник КМУ дав чіткі гарантії збереження бронювання.

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«Для тих, хто сьогодні в енергетиці чи в ОПК, гарантую, що там немає за що переживати. Величезна, левова частка, 90–95%, вони всі будуть переброньовані».

Прем’єр-міністр підкреслив, що правоохоронці та уряд фіксують непоодинокі випадки зловживань, коли під виглядом критично важливих створюються підприємства, які не забезпечують реального оборонного замовлення, але масово бронюють персонал.

Саме тому уряд вимушений вжити заходів для зупинення десятків тисяч нових сумнівних бронювань та щомісячних відстрочок задля повної систематизації бази.

Водночас посадовець запевнив, що мобілізація не набуде нового розмаху відзавтра. Головною метою змін є забезпечення справедливості стосовно захисників на передовій, які чекають на ротацію та заміну.

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Нову модель мобілізації мають напрацювати до 1 грудня.

В Україні змінять систему бронювання

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький запевнив, що очікувані зміни до системи бронювання не передбачають радикальних нововведень для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів.

За його словами, постанова наразі перебуває в процесі опрацювання, а припущення про негативні наслідки є безпідставними, адже остаточних рішень ще не ухвалено.

Водночас очільник уряду наголосив на необхідності вдосконалення системи мобілізації та бронювання через потреби Генштабу у військовослужбовцях. Зокрема, Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу та розглядає можливість скасування права бронювати 100% працівників, оскільки ця норма призводила до штучного розширення штату та бронювання осіб, які не виконують критично важливих функцій.

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