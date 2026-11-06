Можуть призвати навіть з відстрочкою у "Резерв+": що перевірити військовозобов'язаним

Мобілізація триває

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Відстрочка від мобілізації зі статусом «до завершення мобілізації» не гарантує, що вона залишатиметься чинною протягом усього цього періоду.

Про це повідомив адвокат Олексій Мендрух.

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Мендрух пояснив, що за наявності передбачених законом підстав комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) може переглянути попереднє рішення та скасувати його.

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Водночас інформація про право на відстрочку, яка раніше відображалася в застосунку «Резерв+», може змінитися.

«Формулювання "до завершення мобілізації" не вказує на конкретну дату закінчення відстрочки. Тому для перевірки актуального строку треба отримати розширені відомості з реєстру "Оберіг"», — сказав він.

Зробити це можна безпосередньо в застосунку «Резерв+»:

Відкрити розділ «Сервіси»

Знайти опцію отримання розширених даних із реєстру

Натиснути кнопку «Оновити» та сформувати запит

Завантажити PDF-документ і перевірити зазначену в ньому інформацію про строк дії відстрочки

Мендрух рекомендує не обмежуватися перевіркою позначки про відстрочку в застосунку, а періодично завантажувати розширені відомості з реєстру «Оберіг». Так можна своєчасно помітити зміни та зберегти документ із актуальною інформацією.

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Якщо відстрочку скасували, варто з’ясувати, які саме обставини стали підставою для такого рішення, а також перевірити, чи дотрималася комісія ТЦК передбаченої процедури.

Мобілізація в Україні — останні новини

Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в застосунку «Резерв+» має зникнути автоматично. Зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів. Водночас повторне внесення військовозобов’язаного до розшуку можливе, якщо він припуститься нового порушення.

Тим часом український уряд хоче зобов’язати підприємства самостійно визначати, кого з працівників мобілізувати, а кого бронювати. Політолог Ігор Рейтерович вважає такий крок спробою влади зняти з себе відповідальність за непопулярні рішення.

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