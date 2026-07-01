Мобілізація у липні: хто має право на відстрочку та звільнення від служби

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У липні в Україні продовжать діяти воєнний стан та загальна мобілізація, проте призову до лав Збройних сил підлягатимуть не всі категорії чоловіків. Чинне законодавство чітко визначає перелік правових підстав, які дозволяють військовозобов’язаним громадянам оформити офіційну відстрочку від військової служби або повністю звільнитися від виконання цього обов’язку.

ТСН.ua розповідає, хто не підлягає мобілізації та на що варто звернути увагу військовозобов’язаним.

Кого із військовозобов’язаних не заберуть до війська

Передусім до війська не заберуть громадян, які не підлягають мобілізації через свій вік або професійний статус. Зокрема, йдеться про такі категорії громадян:

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чоловіки віком до 25 років, які не проходили строкову службу та не мають базової військової підготовки;

особи, які досягли граничного віку перебування в запасі, тобто яким уже виповнилося 60 років;

чинні співробітники правоохоронних органів, силових відомств та спеціальних служб;

громадяни, які за рішенням військово-лікарської комісії були визнані непридатними до військової служби через стан здоров’я.

Варто наголосити, що статус тимчасової непридатності за висновком ВЛК не означає повного звільнення від призову. Після того як вказаний у документах термін дії цієї відстрочки завершиться, військовозобов’язаному необхідно знову з’явитися на медичний огляд для повторної перевірки стану здоров’я.

Хвороби та мобілізація: хто має право на звільнення від служби за рішенням лікарів

Офіційний перелік діагнозів та патологій, які дозволяють громадянину отримати звільнення від військової служби, чітко регламентований спеціальним «Розкладом хвороб». До базових медичних категорій, що є підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним, відносять:

серйозні розлади психіки та поведінки;

важкі ураження нервової системи;

значні порушення в роботі органів чуття, як-от глухота чи глибокі проблеми із зором і вестибулярним апаратом;

хронічні збої в серцево-судинній та дихальній системах;

дисфункції органів травлення, ендокринні патології та порушення обміну речовин;

хронічні або прогресуючі інфекції, зокрема важкі форми чи ВІЛ-інфекцію;

небезпечні захворювання крові, шкірні хвороби, хронічні деструкції сечостатевої сфери та серйозні дефекти опорно-рухового апарату;

наявність злоякісних чи важких доброякісних пухлин;

серйозні вроджені вади розвитку, а також тяжкі наслідки перенесених поранень чи травм.

Водночас під час медичного огляду члени комісії зважають не просто на сам факт виявленого захворювання, а насамперед на те, наскільки сильно воно заважає нормальному функціонуванню організму.

Хто може отримати відстрочку

Згідно із законом, звільнення від призову за законом гарантується громадянам із будь-якою групою інвалідності. Якщо такий статус надано на певний час, військовозобов’язаному доведеться регулярно поновлювати медичні папери та надавати їх до територіальних центрів комплектування.

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Окрім цього, не мобілізують людей, які офіційно здійснюють постійний догляд за важкохворими членами родини або близькими родичами, які мають першу чи другу групу інвалідності. Будь-який факт такого піклування має бути чітко підтверджений відповідними довідками та актами органів соцзахисту.

На відстрочку від військової служби також можуть розраховувати багатодітні батьки, які утримують трьох чи більше неповнолітніх дітей та не мають боргів із виплати аліментів. Аналогічна пільга діє для самотніх матерів чи батьків, які виховують дитину самостійно, а також для родин, які опікуються неповнолітніми дітьми з інвалідністю або тяжкими хронічними вадами здоров’я.

Окремі правила поширюються на сферу освіти, процедуру бронювання та колишніх контрактників. Мобілізації не підлягають аспіранти, докторанти, наукові співробітники та викладачі, а також студенти денної або дуальної форми, які послідовно здобувають свій перший диплом про вищу освіту. Навчання заради другої чи третьої аналогічної спеціальності права на відстрочку не дає.

Щодо бронювання, то воно надається працівникам критичної інфраструктури та органів влади за актуальними правилами Кабміну, які періодично оновлюються. Також тимчасовий річний імунітет від мобілізації мають молоді чоловіки віком до 25 років, які вже відслужили один рік за контрактом і звільнилися в запас.

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Для офіційного оформлення права на звільнення від мобілізаційних заходів громадянину слід особисто звернутися до ТЦК із відповідною заявою. До неї обов’язково додається повний пакет оригіналів та копій документів.

Залежно від життєвих обставин, це може бути:

чинне рішення військово-лікарської комісії,

офіційне посвідчення особи з інвалідністю,

довідка з закладу освіти про навчання,

документи про працевлаштування в державних установах чи на стратегічних підприємствах,

підтвердження успішного занесення до списків заброньованих осіб.

Мобілізація в Україні — останні новини

Ветеран Микола Мельник застерігає, що під час мобілізаційної реформи ключовим викликом залишається недовіра цивільних до армії через нерозуміння реальних наслідків служби. Він наголосив, що липневе переформатування ТЦК на рекрутингові офіси має супроводжуватися роз’яснювальною роботою, аби зняти страхи людей перед військовою процедурою.

Варто зауважити, що нові контракти не скасують мобілізацію, адже лише вона здатна забезпечити чисельність армії, однак чіткі умови служби можуть заохотити добровольців, які бояться примусу, але готові до вибору. Як зазначив майор Андрій Ткачук, на затятих ухилянтів це не подіє, тоді як звичайні громадяни, що оминають ТЦК через брак інформації чи низькі виплати, отримають реальну мотивацію, хоча мобілізація залишиться невідворотною.

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