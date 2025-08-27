Мобілізація в Україні: 12 категорій чоловіків, які не отримають повістку у вересні

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні знову подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада. Тому чоловіки призовного віку — від 25 до 60 років — можуть отримати повістку і бути мобілізовані для проходження військової служби і захисту держави від російського вторгнення. Але законом передбачені деякі виключення, що звільняють від мобілізації певні категорії українців.

Про це йдеться у статті 23 Закону України № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції від 01 січня 2025 року.

Кого не мобілізують в Україні 2025 року

Найближчим часом у Верховної ради немає планів щодо внесення змін до закону про мобілізацію.Тож наводимо список категорій громадян, яких не можуть мобілізувати у вересні:

Працівники, які заброньовані державою. Це стосується працівників критично важливих підприємств, державних органів та установ. Особи з інвалідністю, а також тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін від 6 до 12 місяців (після цього потрібно буде повторно пройти військово-лікарську комісію). Багатодітні батьки, що утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо не мають заборгованості понад три місяці з аліментів. Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Батьки, опікуни чи піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність (онкологія, церебральний параліч, цукровий діабет I типу, а також тих, хто потребує трансплантації чи паліативної допомоги). Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Опікуни або піклувальники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років. Особи, які постійно доглядають за хворими родичами — дружиною (чоловіком), дитиною, батьками (своїми чи дружини/чоловіка), якщо мають висновок медичної комісії про потребу в постійному догляді. Опікуни недієздатних осіб. Чоловіки, що мають дружину з інвалідністю I чи II групи. Чоловіки, що мають дружину з інвалідністю III групи, якщо її інвалідність є наслідком онкологічного захворювання, ампутації кінцівок чи відсутності одного з парних органів (нирки, легені), або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу, інших паралітичних синдромів. Особи, що доглядають за родичами з інвалідністю I чи II групи (своїми чи дружини/чоловіка), якщо немає інших працездатних родичів, які можуть це робити.

Хто може отримати відстрочку від призову у вересні

Закон також передбачає відстрочку для окремих категорій громадян:

Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за попередній. Це не стосується тих, хто здобуває другу вищу освіту за тим же рівнем, наприклад, має рівень магістра, але знов навчається на магістратурі за іншою спеціалізацією.

Наукові та науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО або повномасштабного вторгнення.

Члени сімей Героїв України, яким це звання присвоєно посмертно за участь у Революції Гідності.

Військовозобов’язані, які були звільнені з полону. Вони можуть бути мобілізовані лише за власною згодою.

Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії проти України. Вони також можуть бути призвані на службу лише за згодою.

Особи молодше 25 років які вже пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. Їх можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Хто з державних службовців має відстрочку від мобілізації

Окремий перелік категорій стосується посадовців:

Міністри та їхні заступники, керівники центральних державних органів.

Народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Судді та інші працівники судової системи.

Уповноважений ВР з прав людини.

Голова та інші члени Рахункової палати.

Працівники військових частин, Міноборони, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, апарату МВС та експерти установ МВС.

Дипломатичні службовці МЗС.

Державні службовці, які готують проєкти нормативно-правових актів, проводять їх експертизу, а також ті, хто безпосередньо відповідає за кібербезпеку, розробку програмного забезпечення та адміністрування баз даних в органах, що забезпечують діяльність президента, ВР та Кабміну України.

Громадяни, які мають підстави для отримання відстрочки від мобілізації, можуть оформити її в ТЦК та СП. Для цього необхідно подати у свій терцентр на перевірку документи, що підтверджують право на відстрочку.

Нагадаємо, наступного року Міноборони планує мобілізовувати по 2500 українців, а також забезпечити потік добровольців, які укладатимуть 3500 контрактів щомісяця.