Мобілізація в Україні: 2 мільйони ухилянтів знімуть з розшуку, але для них готують обмеження

Реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству.

Про це у коментарі «Телеграфу» повідомив голова фракції «Слуга народу», член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

За словами нардепа, питання реформування мобілізації зараз перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.

«Він (Федоров — ред.) буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться», — зазначив Арахамія.

Голова фракції додав, що протягом місяця реформа вже буде представлена.

Що ж стосується нових, більш жорстких обмежень, зокрема для ухилянтів, то, на думку Арахамії, заходи впливу будуть варіюватися.

«Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього (Федорова — ред.) певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку ТЦК. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати», — пояснив нардеп.

Крім того, за словами Арахамії, реформа за авторством Міноборони сприятиме зменшенню насильницьких дій проти військовослужбовців ТЦК, яких стає дедалі більше.

«Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають. Тому ми на годині запитань до уряду (орієнтовно пройде 11 квітня, — ред.) будемо питати безпосередньо Михайла Альбертовича, щоб він прискорив це питання і почав його реалізацію», — резюмував Давид Арахамія.

